14

Nintendo Switch 2 ha battuto PS4: è la console venduta più velocemente in tre mesi negli USA

Negli USA PS4 per anni ha dominato la classifica delle console vendute più velocemente ma ora Nintendo Switch 2 ha ottenuto il primo posto per quanto riguarda le vendite dei primi tre mesi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2025
Nintendo Switch 2

I dati di vendita dei videogiochi per agosto 2025 dagli Stati Uniti, una delle nazioni più remunerative per il mercato videoludico, sono stati pubblicati e questi ci permettono di vedere un dettaglio molto interessante: Nintendo Switch 2 ha vendita 2,4 milioni di unità.

Detto così potrebbe sembrare un numero a caso, ma in realtà è molto rilevante perché la rende la console venduta più velocemente di sempre nei primi tre mesi di vita negli USA.

I dati di Circana su Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 infatti ha venduto il 5% in più della precedente piattaforma da gioco numero uno in classifica: parliamo chiaramente di PlayStation 4, che deteneva il record con 2.2 milioni di unità vendute nei primi 3 mesi (conclusi a gennaio 2014, quindi il periodo non è perfettamente comparabile visto che PS4 ha avuto il Natale in mezzo ad aiutarla).

Inoltre, Nintendo Switch 2 negli USA sta vendendo più rapidamente di Nintendo Switch, precisamente nello stesso periodo di tempo la nuova console ha ottenuto un +77% di unità piazzate. La console ha anche aiutato ad aumentare le vendite totali hardware del 20% anno su anno, con un totale di 2.9 miliardi di dollari spesi.

Nintendo svela a che gioco è collegato il misterioso video "Close to you" Nintendo svela a che gioco è collegato il misterioso video Close to you

Anche le vendite software sono aumentate, precisamente dell'11% rispetto allo scorso anno con una spesa totale di 4.2 miliardi di dollari da parte dei consumatori.

Segnaliamo infine che l'impugnatura Joy-Con per Nintendo Switch è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.

#Dati di Vendita #Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 ha battuto PS4: è la console venduta più velocemente in tre mesi negli USA