WhatsApp introduce gli sticker domanda da poter inserire nei propri stati: sia su Android che su iOS

WhatsApp sta potenziando la funzionalità dei suoi Status con il rilascio di una nuova e attesa feature: gli Sticker Domanda. Questa novità, scoperta all'interno dell'aggiornamento WhatsApp beta per Android e per iOS trasforma le Storie della piattaforma in un'esperienza più dinamica e interattiva, consentendo agli utenti di avviare conversazioni e raccogliere feedback diretti. In precedenza in fase di sviluppo, l'opzione "Question Sticker" è ora disponibile per alcuni beta tester. Permette agli utenti di inserire una casella di domanda direttamente nelle loro foto o video condivisi come aggiornamenti di stato. L'obiettivo è semplice: offrire un modo più coinvolgente per interagire con i propri contatti.

WhatsApp: come funziona lo sticker domanda? La funzionalità è semplice e intuitiva: l'utente può aggiungere un'unica casella di domanda al proprio Status, invitando il pubblico a rispondere a un quesito specifico. I viewer possono digitare le loro risposte direttamente nello sticker, consentendo all'autore di ricevere in modo efficiente più opinioni e idee in un unico luogo. WhatsApp: la traduzione istantanea dei messaggi arriva anche su iOS Per quanto riguarda i viewer, se la funzione è attiva sul loro account, possono rispondere direttamente. In caso contrario, verrà visualizzato un messaggio che li informa che lo Status include un'opzione non ancora supportata dalla loro versione. Una volta inviata, ogni risposta viene recapitata privatamente all'autore dello Status, garantendo la riservatezza delle comunicazioni.