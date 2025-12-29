Samsung SDI sfida i limiti: in test una super batteria al silicio-carbonio dual-cell da 20.000 mAh.

Le batterie Si/C rappresentano l'evoluzione delle tradizionali unità agli ioni di litio. La differenza fondamentale risiede nell'anodo: invece della grafite standard, viene utilizzato un composito nanostrutturato di silicio e carbonio .

In un mercato dove i produttori cinesi stanno già spingendo i limiti dell'autonomia con batterie fino a 10.000 mAh , Samsung SDI sembra pronta a una risposta monumentale, sebbene ancora in fase sperimentale. Recenti indiscrezioni indicano che il colosso sudcoreano stia testando una rivoluzionaria batteria al silicio-carbonio (Si/C) a doppia cella con una capacità combinata di ben 20.000 mAh .

La struttura e i dettagli della batteria Samsung da 20.000mAh

Il silicio può trattenere una quantità di ioni di litio fino a dieci volte superiore rispetto alla grafite. Questo si traduce in una densità energetica superiore che permette di mantenere profili estremamente sottili nonostante l'altissima capacità.

Secondo i dati trapelati, il prototipo di Samsung SDI utilizza una configurazione a doppia cella: la primaria da 12.000 mAh con uno spessore di soli 6,3 mm e la secondaria da 8.000 mAh con uno spessore di 4 mm. Nonostante il potenziale incredibile, la strada verso la commercializzazione è ancora in salita. Il problema principale di questa tecnologia è lo stress meccanico.