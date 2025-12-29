Honor Power 2: batteria impressionante e design che strizza l’occhio ad iPhone 17 Pro

Di recente sono emerse ulteriori informazioni legate al nuovo smartphone Honor Power 2 , che dovrebbe essere annunciato in Cina il prossimo 5 gennaio. Insieme ad alcune immagini che ci permettono di dare un'occhiata al design, sono state riportate anche nuove informazioni legate alle specifiche tecniche di questo modello. Lo smartphone di fascia media potrà vantare, tra le varie cose, un'impressionante batteria. Vediamo tutti i dettagli.

Le caratteristiche dello smartphone Honor Power 2

Le informazioni sono state condivise dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo. Partiamo dal design, che ricorda palesemente l'iPhone 17 Pro nella sua colorazione arancione. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display OLED LTPS da 6,79 pollici 1.5K con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, mentre la luminosità di picco dovrebbe raggiungere 8.000 nit.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una frontale da 16 MP, mentre nella parte posteriore dovremmo trovare un sensore principale da 50 MP (apertura f/1.88) e una seconda unità da 5 MP, quindi restiamo in attesa per scoprire meglio tutti i dettagli al riguardo.

Honor Power 2

Come vi abbiamo anticipato, sia il modulo fotografico che la colorazione ricordano l'iPhone 17 Pro. In ogni caso, potrete optare anche per il nero o il bianco. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere uno spessore di circa 7,98 millimetri e un peso di 216 grammi.