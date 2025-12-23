Honor Power 2 e Magic V6: trapelano le finestre di lancio nel 2026, batteria da record e foldable premium

Honor sarebbe pronta a lanciare due nuovi smartphone nel 2026. Honor Power 2 dovrebbe arrivare a gennaio mentre il pieghevole Magic V6 è atteso per marzo.

Honor si prepara ad aprire il 2026 con due dispositivi destinati a far parlare di sé: Honor Power 2 e Honor Magic V6. Secondo le ultime indiscrezioni, entrambi gli smartphone sarebbero ormai prossimi al debutto, con finestre di lancio già delineate e specifiche tecniche pensate per colpire segmenti di pubblico differenti ma ben definiti. Il primo ad arrivare sugli scaffali dovrebbe essere Honor Power 2. Le fonti indicano un'uscita poco dopo l'inizio del nuovo anno, rendendo gennaio 2026 il periodo più probabile per la presentazione ufficiale. Questo modello proseguirà la filosofia del predecessore, puntando in modo deciso sull'autonomia come principale elemento distintivo.

Le caratteristiche tecniche di Honor Power 2 In un mercato dove la durata della batteria è spesso sacrificata a favore di design sottili, Honor sembra intenzionata a seguire una strada alternativa. Honor Power 2 dovrebbe infatti essere equipaggiato con una batteria enorme da 8.000 mAh, una capacità che supera nettamente quella della maggior parte dei dispositivi concorrenti, inclusi i modelli di punta di Samsung, Apple e Google. Honor anticipa la serie Win: batteria da record da 10.000mAh e sensore d'impronta digitale ultrasonico A supporto di questa batteria ci sarebbero anche la ricarica rapida cablata da 66W, un ampio display da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e il chipset Snapdragon 7 Gen 3, una piattaforma solida pensata per garantire buone prestazioni e un'efficienza energetica equilibrata.