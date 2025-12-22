Honor anticipa la serie Win: batteria da record da 10.000mAh e sensore d'impronta digitale ultrasonico

Honor ha anticipato la serie Win, che sarà presentata il 26 dicembre 2025. I nuovi smartphone offriranno una batteria da 10.000 mAh.

Honor ha iniziato a svelare gradualmente i dettagli della nuova serie Honor Win, composta dai modelli Win e Win RT, anticipando caratteristiche tecniche di assoluto rilievo. I primi teaser ufficiali confermano che l'azienda cinese punta a distinguersi nel segmento premium, concentrandosi su autonomia estrema, resistenza avanzata e soluzioni hardware di fascia alta. La presentazione ufficiale della serie Honor Win è fissata per il 26 dicembre 2025 in Cina, ma già ora emergono elementi che attirano l'attenzione degli appassionati. Uno dei punti di forza principali sarà la batteria da ben 10.000 mAh, denominata "Qinghai Lake", una capacità fuori scala per uno smartphone tradizionale.

Ulteriori dettagli sulla serie Honor Win Sul fronte della robustezza, Honor ha confermato una tripla certificazione IP68, IP69 e IP69K, che garantisce una protezione avanzata contro acqua, polvere e getti ad alta pressione. Si tratta di uno standard solitamente riservato a dispositivi industriali o rugged, raramente visto su smartphone orientati alle prestazioni. Questo nuovo smartphone potrebbe essere dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 10.000 mAh La sicurezza sarà affidata a un lettore di impronte digitali ultrasonico 3D integrato nel display, una soluzione più precisa e affidabile rispetto ai sensori ottici, anche in condizioni difficili come dita bagnate o sporche. Honor ha inoltre introdotto un sistema di comunicazione proprietario basato su una doppia architettura di chip, che combina un chip Wi-Fi dedicato con il modulo Honor C1+ RF.