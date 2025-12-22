Honor anticipa la serie Win: batteria da record da 10.000mAh e sensore d'impronta digitale ultrasonico

Honor ha iniziato a svelare gradualmente i dettagli della nuova serie Honor Win, composta dai modelli Win e Win RT, anticipando caratteristiche tecniche di assoluto rilievo. I primi teaser ufficiali confermano che l'azienda cinese punta a distinguersi nel segmento premium, concentrandosi su autonomia estrema, resistenza avanzata e soluzioni hardware di fascia alta.
La presentazione ufficiale della serie Honor Win è fissata per il 26 dicembre 2025 in Cina, ma già ora emergono elementi che attirano l'attenzione degli appassionati. Uno dei punti di forza principali sarà la batteria da ben 10.000 mAh, denominata "Qinghai Lake", una capacità fuori scala per uno smartphone tradizionale.
Ulteriori dettagli sulla serie Honor Win
Sul fronte della robustezza, Honor ha confermato una tripla certificazione IP68, IP69 e IP69K, che garantisce una protezione avanzata contro acqua, polvere e getti ad alta pressione. Si tratta di uno standard solitamente riservato a dispositivi industriali o rugged, raramente visto su smartphone orientati alle prestazioni.
La sicurezza sarà affidata a un lettore di impronte digitali ultrasonico 3D integrato nel display, una soluzione più precisa e affidabile rispetto ai sensori ottici, anche in condizioni difficili come dita bagnate o sporche. Honor ha inoltre introdotto un sistema di comunicazione proprietario basato su una doppia architettura di chip, che combina un chip Wi-Fi dedicato con il modulo Honor C1+ RF.
Display e SoC dell'Honor Win
Per quanto riguarda il display, il modello Honor Win dovrebbe montare un pannello OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 185 Hz e cornici ultrasottili da appena 1,4 mm, offrendo un'esperienza visiva estremamente fluida e immersiva.
Sotto la scocca, il dispositivo sarà alimentato dal potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da RAM LPDDR5x Ultra e storage UFS 4.1, garantendo prestazioni di altissimo livello sia nel gaming che nel multitasking.
Sul piano fotografico, il modello Win dovrebbe adottare una tripla fotocamera da 50 MP, mentre la variante Win RT sarebbe dotata di una configurazione a doppia fotocamera, probabilmente per differenziare il posizionamento dei due modelli.