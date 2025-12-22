0

Se non l'hai ancora recuperato, Atomic Heart per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Atomic Heart per PC a un prezzo piuttosto basso. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile Atomic Heart per PC a 7,31 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 8,92 €, quindi una differenza minima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Atomic Heart

Si tratta del videogioco sviluppato da Mundfish e pubblicato da Focus Entertainment nel 2023. La trama ruota attorno all'insurrezione di creature mutanti e terribili robot superpotenziati, in seguito a un progresso tecnologico sfuggito di mano. Dovrai sfruttare le tue abilità grazie a un guanto sperimentale e a un arsenale di armi all'avanguardia.

Potrai potenziare l'equipaggiamento e sperimentare combattimenti spietati e spettacolari, distruggendo enormi macchine e mutanti estremamente pericolosi. L'atmosfera si plasma su un mondo utopico e folle. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

