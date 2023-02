Atomic Heart, la recensione del Bioshock in salsa Unione Sovietica

In questa recensione di Atomic Heart vi spiegheremo nel dettaglio cosa funziona e cosa no in questo FPS che, in ogni caso, attirerà inevitabilmente l'attenzione degli appassionati del genere.

Senza voler entrare nel merito di questioni che hanno ben poco a che vedere con la qualità dell'esperienza in sé e per sé, ma che non per questo non meritano tutte le attenzioni del caso in altre sedi, limitandoci a dover analizzare Atomic Heart non possiamo che definirlo in tutto e per tutto un titolo di debutto, con tante potenzialità, ma anche le ingenuità che un'opera prima si porta inevitabilmente appresso. Parliamo di un esordio di tutto rispetto, beninteso, ma è innegabile che dietro alla patina invero piuttosto luccicante e spessa, si celi un FPS a tratti claudicante, un gioco dotato di stile e assolutamente in grado di divertire, sia chiaro, ma al tempo stesso imperfetto e poco coerente.

Ci sono molti altri motivi che hanno recentemente contribuito a dare visibilità alla produzione di Mundfish , team debuttante al lavoro sulla loro promettente creatura sin dal lontano 2017, alcuni dei quali tutt'altro che positivi. Dalle accuse di aver spacciato dei vertical slice per trailer di gameplay , a quelle di aver costretto i dipendenti a intense fasi di crunch, passando per la sinistra e distopica illazione secondo cui il gioco servirebbe esclusivamente alla raccolta di dati per il governo russo , il progetto ha attraversato diversi momenti critici.

L'art design retrofuturistico di Atomic Heart non poteva lasciare indifferenti gli appassionati di sci-fi e distopie, attratti da un prodotto che prometteva di catapultare l'utente in un'ucronia in cui l'Unione Sovietica, durante gli Anni '50, si è eretta a prima potenza mondiale, forte di uno sviluppo tecnologico senza precedenti.

Più bello da leggere, che da vivere

Non si può negare che l'Agente P-3, protagonista di Atomic Heart, abbia il suo fascino. Ma è perfino troppo sboccato per essere, teoricamente, un soldato altamente addestrato, nonché membro ben visto dell'Unione Sovietica

Atomic Heart tratteggia i confini di un'ucronia in cui l'Unione Sovietica si erge a prima potenza mondiale nel pieno degli Anni '50, un dominio reso possibile da uno sviluppo tecnologico senza precedenti. Non si parla di semplici super computer sopraggiunti nella storia prima del tempo. La nazione di cui è fiero abitante l'Agente P-3, protagonista dell'avventura, ostenta città volanti, robot in grado di completare autonomamente qualsiasi incarico, giganteschi macchinari in grado di scavare tunnel sotterranei con estrema semplicità.

Quello offerto dal gioco di Mundfish, per farla breve, è un retrofuturo in tutto e per tutto, epoca d'oro in cui la conquista del Sistema Solare è ad un passo e, più di ogni altra cosa, si prospetta l'unificazione dell'intera umanità in una sorta di mente alveare, in perfetta sintesi con gli androidi, grazie al Kollectiv, network neurale, che mantenendo comunque intatta l'individualità di ciascuno, è ad un passo dall'essere messo in funzione proprio quando l'avventura vera e propria si avvia.

L'idillio viene spezzato non appena l'Agente P-3 mette piede nella Struttura 3826, fiore all'occhiello dell'Unione Sovietica, nonché industria principale per la produzione di robot, immenso laboratorio in cui vengono studiate nuove tecnologie, centro museale che racchiude e certifica il potere e la lungimiranza del Partito Comunista. Inviato per una semplice missione di routine, il nostro dovrà fronteggiare una crisi senza precedenti che rischia di screditare il suo Paese agli occhi degli stati internazionali, nonché di mandare in fumo i buoni propositi del Kollectiv.

Non ci sono bivi narrativi, ma molti dialoghi di Atomic Heart propongono comunque più risposte che vi permetteranno di avere informazioni in più su ciò che sta accadendo e, in generale, sul mondo di gioco

I robot, infatti, senza alcun motivo sono in rivolta e hanno sterminato la maggior parte dei tecnici, scienziati e civili che abitavano la Struttura 3826 che, snodandosi in più edifici collegati tra loro da strade e reti ferroviarie a lievitazione magnetica, rappresenta in tutto e per tutto la mappa del gioco.

La trama, o meglio la gestione narrativa di Atomic Heart, è l'aspetto di cui è più facile ravvisare le immense potenzialità, ma anche le molteplici magagne ed incoerenze della produzione. Da questo punto di vista, si può tracciare nettamente una linea di demarcazione tra quello che funziona e ciò che invece lascia a desiderare.

L'avventura dell'Agente P-3, la sua disperata lotta nel tentativo di salvare il salvabile, fatica e non poco a convincere. Non mancano i colpi di scena, certo, ma da questo punto di vista si evince tutta l'inesperienza di Mundfish, perfettamente a proprio agio nel concepire idee brillanti, meno quando c'è da dargli una forma tangibile e concreta.

La regia digitale, tanto per cominciare, cerca in tutti i modi di ostentare uno stile proprio, fatto di inquadrature distorte e zoomate improvvise, ma finisce per risultare inutilmente caotica, incapace di sottolineare con il dovuto pathos i passaggi più significativi.

Atomic Heart non sfocia mai nell'horror, ma presenta comunque diversi momenti semplicemente inquietanti

La stessa sceneggiatura inciampa spesso e volentieri su sé stessa. L'Agente P-3, sebbene ciò sia parzialmente giustificato ad un certo punto della storia, piuttosto che come un convinto cittadino dell'Unione Sovietica, agisce e soprattutto parla come il più spensierato degli yankee bad ass di un qualsiasi film action degli Anni '90. I personaggi che gli ruotano intorno, inoltre, non bucano lo schermo, ma si configurano come mere macchiette assoggettate ad una storia che si sviluppa in modo confuso e lacunoso. Ne è una prova schiacciante il guanto senziente indossato dal protagonista, che propina continuamente spiegoni ad ogni passo, enunciando con sospetta onniscienza pensieri, azioni, motivazioni degli altri personaggi tirati in ballo creando presto un paradosso narrativo difficile da accettare.

Ciononostante, il mondo di Atomic Heart resta estremamente affascinante e non solo per merito di un art design convincente, capace di dare vita a robot rassicuranti e al tempo stesso estremamente inquietanti, a basi militari claustrofobiche, a musei dal design retrò al punto giusto e ad ampi panorami dominati da splendide strutture e statue annichilenti per le gigantesche dimensioni che ostentano. A salvare la trama di gioco, infatti, ci pensa l'avvolgente narrativa emergente. Ogni scenario ben testimonia l'orrore consumatosi nella Struttura 3826, ogni computer olografico espande i confini immaginifici del mondo creato da Mundfish, didascalie, testi, note vocali concorrono ad illustrare le conquiste tecnologiche dell'Unione Sovietica, le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, le successive tappe evolutive che l'umanità si appresta a compiere in questi Anni '50 alternativi.

Il risultato finale, tirando le somme, è controverso. Da una parte si perde quasi interesse per l'intricato, e mal spiegato, complotto alla base del Kollectiv. Dall'altra, si è continuamente incuriositi da un mondo estremamente coerente con sé stesso, ben ideato, ottimamente restituito tramite piccole testimonianze che descrivono un mondo vivo, suggestivo, credibile.