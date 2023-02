Marvel's Avengers: il creative director si è scusato per il gioco

Cezar Virtosu è stato il creative director di Marvel's Avengers, il gioco live-service di Square Enix e Crystal Dynamics. L'opera non ha ottenuto il successo sperato e molti ne sono stati delusi. Virtosu ha detto quindi la propria e, senza giri di parole, si è scusato per il prodotto finale.

Virtosu è stato intervistato da Edge e quando gli è stato chiesto di Marvel's Avengers la sua risposta è stata "Mi scuso per il gioco. È stata una produzione che ci ha messo alla prova, diciamo". Non ha aggiunto altro sulla questione.

Ricordiamo che il director non è più parte di Crystal Dynamics ed è ora al lavoro su The Lords of the Fallen. L'intervista di Edge verteva infatti su di esso e vi ha preso parte anche il produttore esecutivo di tale gioco, Saul Gascon.

La speranza quindi è che i lavori su The Lords of the Fallen proseguano con più facilità rispetto a quelli di Marvel's Avengers. A questo proposito, le speranze del team sono molto alte in quanto è il progetto che hanno sempre sognato di realizzare. L'obiettivo è di creare un gioco che diventi un "punto di riferimento per il genere soulslike" che si metta a fianco di Elden Ring.

Vi ricordiamo anche che Crystal Dynamics terminerà il supporto a settembre per Marvel's Avengers.