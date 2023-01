Marvel's Avengers chiude, è ufficiale: Crystal Dynamics termina il supporto a settembre

Marvel's Avengers è ormai in chiusura: dopo la voce di corridoio arriva a stretto giro anche la conferma ufficiale da parte di Crystal Dynamics, che comunica l'update finale sul gioco confermando che il supporto si concluderà a settembre 2023.

"Dopo due anni e mezzo e aver introdotto 12 dei più grandi eroi della Terra, dopo l'update 2.8 del 31 marzo 2023 non aggiungeremo altri contenuti o caratteristiche a Marvel's Avengers", si legge nel comunicato ufficiale di Crystal Dynamics, "Tutto il supporto ufficiale terminerà il 30 settembre 2023". Tuttavia, come riferito dagli sviluppatori, sia il single player che il multiplayer di Marvel's Avengers continueranno comunque ad essere accessibili anche dopo tale data.



In sostanza, gli ultimi nuovi contenuti di Marvel's Avengers sono quelli introdotti con l'Update 2.7, incentrato su Winter Soldier e sul Cloning Lab, mentre non ci saranno nuove aggiunte in termini di cosmetici, personaggi o altro nemmeno nell'Update 2.8 previsto per il 31 marzo 2023, che si limiterà ad effettuare degli aggiornamenti al bilanciamento.

Con la chiusura del supporto e dello sviluppo di nuovi contenuti, Crystal Dynamics ha riferito che chiuderà anche il Marketplace dedicato agli elementi cosmetici di Marvel's Avengers, con l'impossibilità di acquistare e spendere crediti a partire dal 31 marzo 2023.

Marvel's Avengers: parte del messaggio e la tabella delle ricompense da Crystal Dynamics

Il team ha inoltre pubblicato una tabella sulle risorse che verranno consegnate in base al bilancio attivi di crediti per ogni giocatore.

Tutti gli oggetti del Marketplace, le Challenge Card e gli elementi cosmetici verranno messi a disposizione gratuitamente ai giocatori a partire dal 31 marzo 2023, per tutti coloro che possiedono una copia del gioco.

"Sappiamo che si tratta di una notizia triste, vista la connessione che si è stabilita tra la community e tutti questi personaggi e storie. Siamo molto grati a tutti voi per aver preso parte a questa avventura insieme a noi. Il vostro entusiasmo per Marvel's Avengers - dalle foto del Photo Mode ai thread con le teorie sui nuovi eroi da svelare, fino agli streaming - hanno avuto una parte importante nel riuscire a portare alla vita questo gioco. Speriamo che continuiate a giocare e godervi Marvel's Avengers, non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto e per aver preso parte al nostro super team", ha scritto Crystal Dynamics nel messaggio conclusivo di saluto.

Il report di Exputer viene dunque confermato a distanza di poche ore: Marvel's Avengers non riceverà più contenuti e supporto dal team di sviluppo, pur continuando ad essere giocabile anche dopo la scadenza di settembre 2023.