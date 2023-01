Marvel's Avengers verso la chiusura: supporto quasi concluso, per un rumor

Secondo quanto riportato a Exputer, sembra che Marvel's Avengers si sia avviato verso la chiusura, con Crystal Dynamics che avrebbe "accelerato i piani di cessazione del supporto" di recente, facendo dunque pensare a una prossima fine per il live service sugli Avengers.

L'articolo fa riferimento ad alcune fonti interne non meglio identificate, secondo le quali un annuncio ufficiale sull'argomento dovrebbe arrivare a breve, forse già la prossima settimana. Nel frattempo, il lead developer Brian Waggoner è uscito da Crystal Dynamics, abbandonando il progetto, mentre tutto il team si starebbe preparando a una conclusione del supporto.

In base al report, la chiusura sarebbe prevista nel corso del 2023, con una certa accelerazione impressa a questa procedura soprattutto dopo l'uscita di scena di Waggoner, che era peraltro finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni considerate razziste affidate a Twitter, le quali avevano portato a una presa di distanza ufficiale e pubblica da parte di Crystal Dynamics.

Con l'annuncio della chiusura del supporto dovrebbe arrivare anche un programma preciso degli ultimi mesi di Marvel's Avengers, che verosimilmente non avrà più contenuti aggiuntivi a partire da un certo momento del 2023. Resta il dubbio sul destino degli elementi ancora in sviluppo, come la modalità Patrol in stile open world free roaming e altre aggiunte alla storia, come i contenuti su Ultron.

Ovviamente prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio per il momento, anche se la questione risulta alquanto verosimile: Crystal Dynamics nel frattempo ha già annunciato lo sviluppo del nuovo Tomb Raider in collaborazione con Amazon Games, mentre nel frattempo sta anche collaborando con The Initiative allo sviluppo di Perfect Dark. A questo punto, restiamo in attesa di questo presunto annuncio in arrivo sulla conclusione di Marvel's Avengers.