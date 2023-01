S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, altre due immagini mostrano scorci della Zona

GSC Game World torna a mostrare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, indubbiamente uno dei giochi più attesi tra quelli previsti per il 2023, con altre due immagini che si aggiungono a quelle pubblicate in precedenza e sempre incentrate sulla Zona, l'ambientazione del gioco.

Facenti parte del pacchetto da cui erano state tratte anche le due immagini viste ieri, anche queste mostrano nuovi scorci della Zona, ovvero l'ampia area esplorabile che fa da scenario alle avventure del gioco.

Si tratta di una rivisitazione della Zona d'Esclusione che circonda la centrale nucleare di Chernobyl, diventata il fulcro di tremende distorsioni genetiche e fisiche che si riflettono in un'ambientazione strana e minacciosa.

Tuttavia, non manca anche una certa bellezza nei panorami malinconici e desolati della Zona, come emerge piuttosto chiaramente anche da quest'altre due immagini, che potete peraltro vedere poste insieme alle altre due di ieri nella galleria qui sotto.

Nel frattempo, restiamo ancora in attesa di una data d'uscita per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con la speranza che riesca davvero a raggiungere il mercato entro la fine del 2023.

Questo è infatti l'obiettivo del team di sviluppo, ma considerando la difficile situazione che stanno vivendo gli sviluppatori ormai da un anno è arduo fare previsioni precise sul lancio. Proprio nelle ore scorse, abbiamo riportato alcuni estratti da un'intervista a GSC Game World in cui il team ha parlato della guerra in Ucraina e come ha influenzato lo sviluppo.