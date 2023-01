S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC Game World parla della guerra in Ucraina e come ha influenzato lo sviluppo

Wired ha pubblicato un'intervista con Maria Grygorovych, lead producer di S.T.A.L.K.E.R. 2, in cui ci viene offerto uno spaccato delle delicate condizioni lavorative di GSC Game World a causa della guerra in Ucraina, patria della compagnia.

Nell'intervista viene spiegato quanto sia stato difficile per GSC Game World, da un punto di vista logistico, evacuare 500 persone. Addirittura la sede della compagnia "puzzava come una stazione di servizio", per via delle numerose taniche di benzina ammucchiate negli uffici, assieme ai kit di pronto soccorso e provviste, in previsione dell'evacuazione.

"Gli autobus di emergenza erano pronti presso l'ufficio GSC per tutto l'inverno, con i conducenti pronti all'azione", afferma Maria Grygorovych. "Anche il piano di evacuazione con tutti i tempi e i punti di incontro era pronto: i dipendenti erano consapevoli delle loro responsabilità organizzative se l'azione fosse stata necessaria. "

S.T.A.L.K.E.R. 2

Tra i dettagli condivisi apprendiamo che al momento lo studio è diviso su due fronti: 200 sviluppatori si sono trasferiti a Praga dove è situato il nuovo quartier generale, mentre 130 dipendenti sono ancora in Ucraina, alcuni dei quali sono in prima linea per difendere il paese.

Gli sviluppatori ancora in Ucraina lavorano in remoto da casa, per quanto potete immaginare come la situazione non permetta di lavorare in maniera ottimale. Grygorovych spiega che le conferenze su Zoom sono interrotte spesso dalle sirene anti-aeree e se qualcuno si assenta per troppo tempo, c'è la tendenza a pensare subito al peggio.

GSC Game World non si è lasciata scoraggiare da questa difficile situazione, ma anzi crede che ora S.T.A.L.K.E.R. 2 sia un prodotto nazionale che rappresenti il popolo ucraino nel mondo.

"Era un gioco su Chornobyl, che si trova nella regione di Kyiv, realizzato da un team ucraino prima della guerra e ora è diventato qualcosa di incredibilmente più grande dopo che è iniziata l'invasione", afferma Grygorovych. "Adesso è un prodotto nazionale, volto a dimostrare che l'Ucraina non è solo eccezionalmente efficace e coraggiosa sul campo di battaglia, ma anche altrettanto preziosa in termini di eredità culturale. Qualcosa da mostrare al mondo".

Vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile nel corso del 2023 per PC e Xbox Series X|S. Al lancio sarà incluso nel Game Pass. Giusto oggi sono state pubblicate due nuove immagini.