Persona 3 Portable e 4 Golden ora disponibili su PC, console e Game Pass, ecco il trailer di lancio

Da oggi Persona 3 Portable e Persona 4 Golden sono disponibili su PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam e Window Store. Ricordiamo inoltre che entrambi sono inclusi nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio, dedicato ad ambo i JRPG di Atlus.

Si tratta delle riedizioni di due giochi più amati della serie Persona di Atlus, rimasterizzati per le piattaforme di attuale generazione. Oltre a un comparto grafico rivisto, i due giochi ora supportano il doppiaggio sia inglese che in giapponese e i sottotitoli per più lingue, inclusa quella italiana. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Persona 4 Golden e quella di Persona 3 Portable.

"Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell' "Ora Buia". Un'insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque", recita la sinossi di Persona 3 Portable.

"Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia. Forte del suo nuovo potere, va alla ricerca della verità sull'Ora Buia e affronta il destino che lo attende."

"Inaba - una tranquilla cittadina del Giappone rurale è il teatro del fiorire dell'adolescenza in Persona 4 Golden", recita la descrizione di Persona 4 Golden.

"Una storia di crescita in cui il protagonista e i suoi amici dovranno affrontare un viaggio a seguito di una catena di omicidi seriali. Scopri anime gemelle, sentimenti di appartenenza e affronta i lati più oscuri dell'animo umano. Persona 4 Golden ti permetterà di vivere intensi legami ed esperienze da condividere con gli amici."