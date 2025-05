Il remake di Persona 4 è stato quasi confermato dal doppiatore di Yosuke

Yuri Lowenthal ha quasi confermato l'esistenza del remake di Persona 4 . L'attore, che ha doppiato innumerevoli personaggi del mondo dei videogiochi, come Reks di Final Fantasy XII, il principe di alcuni Prince of Persia, la voce di Helldivers 2, Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 e Yosuke Hanamura in Persona 4, ha detto su Bluesky che non riprenderà il suo ruolo nel remake di quest'ultimo. Ma quale remake, visto che non è stato ancora annunciato?

Un messaggio esplicito

Più precisamente, Lowenthal ha scritto: "E per quelli che continuano a chiederlo, no, non tornerò come Yosuke nel remake di Persona 4. Ho chiesto. Li ho anche pregati, ma non mi rivogliono."

Come avete potuto leggere, Lowenthal ha scritto un messaggio davvero esplicito e poco fraintendibile, in cui parla apertamente del remake di Persona 4, facendo capire che è in lavorazione e che lui avrebbe voluto tornare a interpretare Yosuke, ma non gli è stato permesso.

È chiaro che manca ancora una conferma ufficiale da parte di Atlus o Sega, ma a questo punto è possibile tranquillamente parlare di un progetto concreto, visti i termini usati dall'attore.

Rimane da capire quando il remake di Persona 4 sarà annunciato. Giugno si avvicina, con i suoi molti eventi, e potrebbe essere il mese giusto per saperne qualcosa.