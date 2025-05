Ecco tutte le conferenze dell'estate 2025 annunciate e confermate finora

L'estate sta arrivando ed è quindi tempo di conferenze videoludiche . L'E3 è ormai morto e sepolto, ma gli eventi dedicati ai videogiochi non mancheranno, come potete vedere dal calendario sottostante, che è davvero nutrito. Vi abbiamo quindi voluto fornire l'elenco completo delle conferenze dell'estate 2025. Quantomeno quelle confermate finora. Non sono poche.

Il calendario delle conferenze

Tornerà quindi il Summer Game Fest di Geoff Keighley e tornerà lo showcase di Xbox da cui ci si attendono tanti annunci mirabolanti. Niente di confermato invece per Sony, di cui si vocifera un'assenza totale (ma anche no), e Nintendo, per cui si parla di un nuovo Direct dedicato chiaramente a Nintendo Switch 2, la sua nuova console in uscita a inizio giugno.

Una foto di Geoff Keighley

Ma ora bando alle ciance e vediamo il calendario completo delle conferenze dell'estate 2025.