Sony potrebbe non avere in programma un PlayStation Showcase o un State of Play estivo

Quest'anno Sony potrebbe rompere la tradizione e non organizzare uno State of Play o un PlayStation Showcase a maggio / inizio giugno e forse addirittura saltare a pié pari tutto il periodo estivo, almeno questo è quanto sembrerebbe suggerire l'insider NateDrake (conosciuto anche con il nickname NateTheHate), che in precedenza ha azzeccato varie soffiate, tra cui la data dell'annuncio di Switch 2 e le conversioni per PS5 di Forza Horizon 5 e Gears of War, giusto per fare qualche esempio.

Ebbene, interpellato sul forum di ResetEra, la "gola profonda" afferma di "non aver sentito nulla riguardo a un evento da Sony" per le prossime settimane. Se confermato, sarebbe la prima volta sin dal 2019 in cui PlayStation non organizza una presentazione di qualsiasi tipo a maggio o inizio giugno.