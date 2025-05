Signal blocca gli screenshot di Recall su Windows 11, ma questo potrebbe essere un problema

La decisione di Signal evidenzia la crescente necessità per gli sviluppatori di applicazioni di implementare misure proattive per tutelare la riservatezza dei dati degli utenti di fronte alle nuove tecnologie, ma crea potenzialmente dei problemi a quegli utenti che usano determinate opzioni di accessibilità , come la lettura dello schermo. Andiamo quindi a vedere come funziona la nuova opzione e come è possibile disabilitarla.

Signal dice no a Recall. L'app di messaggistica ha pubblicato una nuova versione del proprio client per Windows 11, che abilita per impostazione predefinita la sicurezza dello schermo, un meccanismo progettato per impedire l'acquisizione di schermate delle chat protette . Questa mossa è una risposta diretta alla funzionalità Recall di Microsoft, che mira a registrare e rendere ricercabili le attività degli utenti sul proprio PC.

Come funziona il blocco degli screenshot su Signal

Il meccanismo di sicurezza dello schermo impiegato da Signal è simile al Digital Rights Management (DRM) utilizzato da Netflix per prevenire la cattura non autorizzata di schermate. Tuttavia, la necessità di adottare tali misure solleva interrogativi più ampi sul ruolo dei fornitori di sistemi operativi nel garantire che gli sviluppatori abbiano gli strumenti necessari per proteggere le informazioni sensibili all'interno delle proprie applicazioni. Joshua Lund, sviluppatore presso Signal, ha sottolineato l'importanza che i fornitori di sistemi operativi, come Microsoft, forniscano agli sviluppatori le opzioni per impedire ai sistemi di intelligenza artificiale a livello di sistema operativo l'accesso a dati sensibili.

L'immagine pubblicata da Signal sul proprio blog per presentare la nuova opzione

Nonostante Microsoft abbia ritardato il lancio di Recall in due occasioni prima della sua implementazione finale, la funzionalità continua a non disporre di un'API (Application Programming Interface) che consenta agli sviluppatori di applicazioni di escludere i contenuti sensibili dei propri utenti dagli archivi basati sull'intelligenza artificiale di Recall. Questa lacuna tecnologica costringe app come Signal a trovare soluzioni alternative per salvaguardare la privacy. Se da un lato Recall potrebbe rivelarsi utile per ricercare rapidamente informazioni, come e-mail o chat, basandosi su descrizioni generiche o frammenti di ricordi, dall'altro lato presenta significative sfide in termini di sicurezza e riservatezza.

Come disattivare il blocco degli screenshot

Sebbene questa implementazione offra un livello di protezione aggiuntivo contro la sorveglianza da parte di Recall, è opportuno considerare le potenziali implicazioni per gli utenti che fanno affidamento su funzionalità di accessibilità. Ad esempio, i lettori di schermo, strumenti essenziali per le persone con disabilità visive, potrebbero incontrare difficoltà nell'interagire con i contenuti protetti da questa tecnologia. Signal ha reso la funzione disattivabile attraverso le impostazioni dell'applicazione, precisamente in "Impostazioni Signal > Privacy > Sicurezza Schermo", offrendo agli utenti la possibilità di scegliere il livello di protezione desiderato.

L'avviso che appare quando si prova a disabilitare la sicurezza schermo

E voi che cosa ne pensate di Recall? Vi dà fastidio che una funzione del sistema operativo sia così invasiva? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.