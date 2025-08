PS6 sarebbe come una AMD Radeon RX 9070XT ma la prossima Xbox sarebbe più potente

Quanto sarebbero potenti PS6 e la prossima Xbox

Secondo KeplerL2, PS6 avrà all'incirca le prestazioni di una AMD Radeon RX 9070XT, ovvero la migliore GPU di AMD al momento. Si tratta quindi di un buon risultato, ma non buono quanto quello di Xbox, che con la prossima generazione pare che punterebbe alle capacità di una GeForce RTX 5080 di NVIDIA, che è leggermente superiore.

Ovviamente questo non significa che monteranno esattamente quelle schede grafiche e il mondo console è sempre un po' diverso da quello PC, ma in linea di massima secondo la fonte questo è ciò che possiamo aspettarci. Inoltre, pare che entrambe le console - sia quelle di casa Sony che di casa Microsoft - utilizzeranno l'architettura RDNA 5 di AMD: secondo KeplerL2 ci dobbiamo aspettare il più grande rifacimento a livello di architettura tecnologica sin dall'era GCN (Graphics Core Next).

Il loghi di PlayStation e Xbox

Pare poi che RDNA 5 avrà più funzioni rispetto alla più recente architettura di NVIDIA, Blackwell, e per provarlo ha indicato una serie di brevetti che potete trovare su NeoGaf nel commento di KeplerL2.

Tutto questo va in contrasto con quanto detto da Moore's Law is Dead, visto che quest'ultimo ritiene che la nuova Xbox sarà meno potente di PS6. Ovviamente sono tutte speculazioni al momento e non vanno considerate come informazioni ufficiali.