China Joy 2025: gli annunci e i trailer più importanti

La grande protagonista dell'evento, però, è stata senza dubbio Sony che ha deciso di saltare la Gamescom per portare invece ben nove titoli alla China Joy. Non solo, il pubblico internazionale era molto interessato anche alla presentazione con gameplay dal vivo di Pragmata, il nuovo titolo sci-fi di Capcom e al gigantesco palco che Riot Games ha dedicato a Valorant Mobile.

Il tema più discusso durante le presentazioni e le interviste rilasciate da molti degli sviluppatori è stato quello dell' intelligenza artificiale generativa che, secondo una stima di Manila Times, è parte integrante del 70% dei progetti attualmente in cantiere in Cina.

Il China Joy è uno degli eventi più importanti dell'anno per il settore videoludico asiatico. Allo Shanghai New International Expo Centre, dall'1 al 4 agosto, si sono riuniti più di 700 espositori non solo del mondo dei videogiochi, ma anche di quello dell'hardware e delle figure, in particolare per quanto riguarda i mecha e i gunpla.

Gli action asiatici ad alto budget

Phantom Blade Zero si è mostrato con un lungo trailer di gameplay incentrato sul combattimento e il mondo di gioco. Sviluppato da S-GAME, questo action ambientato in un'antica Cina con elementi steampunk è caratterizzato da combattimenti rapidissimi con finestre di parata e schivata che non perdonano. Non è presente una barra della stamina e nell'ora abbondante di filmati pubblicati si possono intravedere tante tecniche diverse, armi giganti evocate per gli attacchi speciali e poteri magici alimentati dalla maledizione che sta affliggendo il mondo di gioco.

In Phantom Blade Zero l'impostazione dei combattimenti è molto tradizionale, ma il set di mosse a disposizione è davvero variegato

Phantom Blade Zero è realizzato in Unreal Engine 5 e arriverà su PC e PlayStation 5 come esclusiva console. Sembra essere strutturato come un'esperienza semi-lineare con ambienti pieni segreti e boss opzionali da affrontare. Il protagonista può cambiare liberamente tra due set di armi (leggera + pesante) e la sua barra della magia si ricarica con eliminazioni e pozioni. Il design dei nemici è piuttosto variegato con almeno otto unità minori diverse che vengono affrontate nell'ora di gioco mostrata.

Un altro colossal cinese protagonista del China Joy 2025 è stato Lost Soul Aside, un progetto che viene direttamente dal China Hero Project, l'iniziativa di Sony per sostenere e migliorare gli sviluppatori cinesi. In uscita il 28 agosto su PC e PS5, questo gioco prende a piene mani dai sistemi di Devil May Cry e Final Fantasy 16 per offrire azione ad altissima intensità e gameplay frenetico.

In Lost Soul Aside sarà possibile cambiare arma anche nel mezzo di una combo per avere effetti e bonus da armi diverse nello stesso attacco

Il trailer mostrato al China Joy è incentrato sulle armi a disposizione del protagonista che vanno dalla rapida spada al più lento spadone passando per la lancia e la falce, tutte con cicli di animazioni, effetti e abilità speciali unici. Uno dei punti di forza di Lost Soul Aside sarà la possibilità di cambiare tra queste quattro lame in pochi istanti e persino a metà di una combo per combinare effetti di stordimento e danni bonus.

Daba: Land of Water Scar è un gioco di ruolo action molto ambizioso che uscirà in esclusiva per PlayStation 5. Non ha una data di uscita, ma si è presentato con un video dietro le quinte al China Joy che contiene anche diversi spezzoni di gameplay. Qui l'approccio è da action vecchio stile, ma con "tanti modi per personalizzare il gameplay", almeno stando alle parole degli sviluppatori.

Non lasciatevi ingannare dall'impostazione action super classica di Daba: Land of Water Scar, manca ancora molto all'uscita e le ambientazioni saranno il suo punto di maggior forza

L'ambientazione sembra essere uno dei suoi punti di forza: i video mostrano templi buddisti remoti, strumenti musicali tradizionali (che il protagonista sembra poter impugnare) e ambientazioni desolate scansionate dagli sviluppatori. La storia è post-apocalittica e dai tratti spirituali: il protagonista, Daba, è una marionetta d'argilla che deve ritrovare i misteriosi Frammenti d'Acqua in un viaggio pericoloso e pieno di nemici.

Il quarto grande titolo mostrato è stato Exiledge, un altro progetto sviluppato in seno al China Hero Project. Questo titolo si presenta come uno sparatutto in terza persona con elementi di combattimento corpo a corpo e un'ambientazione post apocalittica. Anche qui l'azione è molto frenetica e non mancano schivate (in cui il protagonista è immune) salti e altre acrobazie. Ci saranno dei poteri a base di tecnologie e quella che sembra una meccanica di evocazione dedicata a un'aiutante in abiti aderenti armata di alabarda.

Exiledge sembra voler rompere alcuni canoni degli sparatutto in terza persona

Non c'è una data di uscita per questo progetto che punta ad avere come elemento distintivo un overworld esplorabile a bordo di una futuristica moto a razzo. Sparse per il China Joy 2025, poi, c'erano postazioni per provare Wuchang: Fallen Feathers, il soulslike uscito il 24 luglio (potete già trovare la nostra recensione) e Black Myth: Wukong, l'opera di Game Science che sin dalla sua uscita fa da punto di riferimento per tutta l'industria videoludica cinese.