PlayStation salterà la Gamescom ma sarà presente in forze al ChinaJoy 2025

Sony sembra aver preso una decisione precisa per quanto riguarda la sua presenza agli eventi estivi: PlayStation salterà la Gamescom ma sarà invece presente in forze al ChinaJoy 2025, dimostrando dunque il grande impegno sul fronte asiatico.

Come abbiamo anticipato ieri, PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2025, confermando dunque un trend ormai intrapreso da anni, ma evidentemente la scelta di non mostrare i propri prodotti al pubblico durante eventi generici ufficiali non è totale, visto che la compagnia ha invece deciso di essere presente in maniera importante all'interno della fiera cinese.

In base a quanto riferito da Daniel Camilo, giornalista di GamesIndustry.biz, "Sony sarà presente al ChinaJoy di agosto con un grande stand espositivo", confermando dunque la sua posizione come "produttore console più aggressivo nel marketing in Cina in questa generazione di console".