PlayStation sarà presente alla Gamescom 2025? Ecco la risposta di Sony

Quello che è certo è che Sony PlayStation non sarà tra gli espositori della fiera di quest'anno, così come accaduto anche con l'edizione dell'anno scorso della Gamescom e con quelle precedenti, visto che è da alcuni anni a questa parte che la compagnia preferisce non essere presente al maggiore evento videoludico europeo.

Come è ormai tradizione da vari anni a questa parte, anche per questo PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2025 , come ci è stato confermato da un portavoce di Sony nelle ore scorse, sebbene non sia facile prevedere se qualche sorpresa possa comunque emergere dall' Opening Night Live .

Prosegue la politica di questi anni

In ogni caso, possiamo dire che, "al momento", PlayStation non ha in programma di essere presente come espositore alla Gamescom 2025, dunque verosimilmente non dovrebbero esserci grandi novità previste da Sony per l'evento che si terrà, ricordiamo, dal 20 al 24 agosto 2025 a Colonia, come da tradizione.

Una scena dell'ONL in apertura della Gamescom

"Al momento, Sony Interactive Entertainment (SIE) non ha in programma di partecipare come espositore a gamescom 2025", ha risposto un portavoce di Sony alla domanda sulla possibile presenza della compagnia presso la fiera.

"Tuttavia, nel corso dell'anno sono previsti contenuti e novità entusiasmanti, che non vediamo l'ora di condividere", prosegue poi la comunicazione, confermando ovviamente la presenza di annunci e presentazioni che arriveranno nel corso dell'anno attraverso altri canali e iniziative.

Il testo non sembra escludere totalmente eventuali novità riguardanti PlayStation, considerando il riferimento a "annunci e presentazioni" nel corso dell'anno, dunque al momento non è totalmente esclusa qualche presenza nel corso dell'Opening Night Live, ovvero lo show che si terrà per la serata d'apertura condotto da Geoff Keighley, anche se grandi annunci da parte della compagnia sembrano poco probabili per l'occasione.