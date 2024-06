PlayStation sarà alla Gamescom 2024? Ecco la risposta ufficiale di Sony

Tramite le pagine del portale tedesco Games Wirtschaft, un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha confermato che anche quest'anno PlayStation non sarà alla Gamescom 2024, la grande manifestazione videoludica di Colonia in programma per la seconda metà di agosto.

Ciò dovrebbe sorprendere fino a un certo punto. Del resto la divisione gaming di Sony non ha preso parte alla kermesse tedesca anche nel 2022 e nel 2023 e in generale si è allontanata dai grandi appuntamenti estivi da anni per concentrarsi su presentazioni separate sotto forma di State of Play e PlayStation Showcase.