Marvel Vs. Capcom Fighting Collection e altri giochi Capcom evitano Xbox: potrebbe esserci una causa precisa

Gli utenti Xbox sono ormai piuttosto abituati a vedere alcuni titoli nipponici non arrivare sulla propria piattaforma, ma finora Capcom si è sempre dimostrata piuttosto fedele alla causa della console Microsoft, cosa che ha portato a un certo stupore vedendo che Marvel Vs. Capcom Fighting Collection non arriverà su Xbox, ma considerando anche altri casi analoghi è emersa una possibile spiegazione.

Mentre sale la protesta per l'esclusione di Xbox dalle piattaforme d'uscita della raccolta, anche perché questa si unisce ad altre misteriose esclusioni da alcuni titoli "minori" di Capcom, ma non meno importanti per molti utenti, alcuni riflettono sulla possibilità che, alla base, possa esserci una spiegazione tecnica.

Di fatto, mentre tutti i nuovi giochi di alto profilo di Capcom sono sviluppati su RE Engine e arrivano regolarmente su Xbox, sembra che quelli basato sul vecchio MT Framework tendenzialmente non arrivino sulla console Microsoft.