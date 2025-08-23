0

Xreal One: gli smart glasses AR di nuova generazione in offerta su AliExpress

Con display ad alta risoluzione 3840x1080 e funzioni di realtà aumentata, gli Xreal One portano contenuti e intrattenimento direttamente davanti agli occhi.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   23/08/2025
Gli occhiali smart

Gli Xreal One AR Smart Glasses sono disponibili su AliExpress a un prezzo speciale: da 404,49€ scendono a 349,49€ grazie al coupon ITBTS55, che garantisce uno sconto di 55€. Il codice è valido dal 18/08 al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui Xreal One in offerta.

Gli Xreal One rappresentano un passo avanti nella realtà aumentata, grazie a un display con risoluzione 3840x1080 che offre immagini nitide e dettagliate. Pensati per chi vuole vivere contenuti multimediali e applicazioni in modo innovativo, permettono di trasformare qualsiasi spazio in uno schermo personale.

Un nuovo modo di vivere i contenuti

Grazie alla tecnologia AR, questi smart glasses consentono di guardare film, giocare o lavorare con finestre virtuali proiettate direttamente davanti agli occhi. Leggeri ed ergonomici, si adattano all'uso quotidiano senza affaticare e permettono di vivere esperienze immersive senza dover ricorrere a visori ingombranti.

Le specifiche degli occhiali
Le specifiche degli occhiali

Gli Xreal One sono una soluzione pensata per chi ama l'innovazione e vuole portare la realtà aumentata nella propria vita di tutti i giorni. Con la promozione attuale su AliExpress diventano ancora più accessibili, un'occasione perfetta per provare il futuro della tecnologia indossabile.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xreal One: gli smart glasses AR di nuova generazione in offerta su AliExpress