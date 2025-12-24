0

La Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung Neo QLED 4K (modello QN83F 2025) al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 36%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/12/2025
Televisore Samsung Neo QLED 4K

Su Amazon è disponibile il televisore Samsung Neo QLED 4K da 65" a 899 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 999 €, e il prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del televisore Samsung

Questo televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling, per offrire immagini dai colori vividi ed estremamente realistici. La tecnologia Quantum Matrix Core offre contrasti super definiti e immagini più luminose, mentre AI Motion Enhancer Pro rende più nitido il movimento di oggetti e testi.

Lato gaming le immagini sono estremamente fluide grazie a Motion Xcelerator, mentre l'esperienza audio è arricchita dal surround 3D sincronizzato con l'azione, in modo da offrirvi avventure sempre immersive. Anche in questo caso è ovviamente presente Smart Hub, per tenere sotto controllo tutti i tuoi contenuti preferiti e le migliori piattaforme.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
