ANBERNIC in offerta su AliExpress: console portatili retro scontate per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le nuove offerte Anniversario dedicate alle console portatili ANBERNIC, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e restano disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare anche lo sconto PayPal, che offre 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nei primi momenti della campagna è inoltre attiva la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle ore iniziali dell'evento.