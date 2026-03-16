ANBERNIC in offerta su AliExpress: console portatili retro scontate per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le nuove offerte Anniversario dedicate alle console portatili ANBERNIC, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e restano disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare anche lo sconto PayPal, che offre 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nei primi momenti della campagna è inoltre attiva la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle ore iniziali dell'evento.
- ANBERNIC RG40XX H - 61,40€ (da 68,40€) con codice MULTI7 oppure ITAS07
- ANBERNIC RG35XX H - 57,95€ (da 64,95€) con codice MULTI7 oppure ITAS07
- ANBERNIC RG406V - 155,35€ (da 175,35 €) con codice MULTI20 oppure ITAS20
- ANBERNIC RG477M - 216,07€ (da 246,07€) con codice MULTI30 oppure ITAS30
- ANBERNIC RG40XXV - 47,12€ (da 54,12€) con codice MULTI7 oppure ITAS07
- ANBERNIC RG Slide - 123,33€ (da 134,33€) con codice MULTI11 oppure ITAS11
- ANBERNIC RG406H - 127,29€ (da 138,29€) con codice MULTI11 oppure ITAS11
ANBERNIC è uno dei marchi più apprezzati nel mondo del retrogaming portatile, grazie a dispositivi che combinano design compatto, hardware efficiente e supporto a numerosi emulatori. Modelli come RG35XX H e RG40XX H utilizzano sistemi Linux ottimizzati per l'emulazione classica e includono migliaia di giochi retro, risultando perfetti per chi vuole riscoprire le console storiche in formato portatile.
Chi cerca maggiore potenza può invece orientarsi verso le console basate su Android, come RG406V, RG406H o RG477M, dotate di hardware più avanzato, touchscreen e maggiore compatibilità con emulatori complessi come PSP o PS2. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, queste console rappresentano un'ottima occasione per entrare nel mondo del retrogaming con dispositivi completi e versatili.