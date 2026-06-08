Il monitor da gaming AOC è in offerta su Amazon al minimo storico: FullHD, refresh rate da 260Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming AOC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 105,73€ (minimo storico). Puoi acquistare il monitor tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e un formato 16:9, garantisce immagini nitide e ben bilanciate per gaming, intrattenimento e uso quotidiano.
Uno dei punti di forza principali è la frequenza di aggiornamento a 260Hz, che assicura una fluidità eccezionale nei movimenti, particolarmente utile nei giochi competitivi dove la reattività è fondamentale. Il pannello Fast IPS combina tempi di risposta rapidi con colori accurati e ampi angoli di visione.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor integra tecnologie avanzate come Adaptive Sync e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, che lavorano insieme per eliminare effetti di tearing e scatti, migliorando la continuità del gameplay. Inoltre, il supporto HDR10 contribuisce a rendere le immagini più realistiche, aumentando luminosità, contrasto e profondità dei colori.
Completano il pacchetto funzionalità come la tecnologia senza sfarfallio, che aiuta a ridurre l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni di gioco. Le opzioni di connettività includono DisplayPort e HDMI, garantendo compatibilità con diverse configurazioni hardware. Per rimanere aggiornati su tutte le promozioni attive iscrivetevi al canale Telegram di Multiplayer.it.
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