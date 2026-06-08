WhatsApp amplia il supporto multi-account su iPhone: ora è possibile gestire due numeri diversi nella stessa app

WhatsApp ha avviato la distribuzione su larga scala della funzione multi-account per iPhone, una novità che permette agli utenti di utilizzare due account differenti all'interno della stessa applicazione. La funzionalità è inclusa nella versione WhatsApp per iOS 26.22.76 ed è ora disponibile per tutti gli utenti che mantengono l'app aggiornata tramite App Store.
Questa funzione era stata annunciata ufficialmente nel marzo 2026, ma inizialmente era accessibile soltanto a una parte limitata della community. Con l'ultimo aggiornamento, la disponibilità è stata estesa a livello generale, consentendo a un numero molto più ampio di utenti di sfruttare questa possibilità.
L'obiettivo di questa nuova funzione di WhatsApp e come attivarla
L'obiettivo principale della funzione è consentire una netta separazione tra conversazioni personali e lavorative senza dover utilizzare un secondo smartphone oppure installare WhatsApp Business. In passato, infatti, chi desiderava gestire due numeri diversi era spesso costretto a ricorrere a queste soluzioni alternative.
Per aggiungere un secondo profilo è sufficiente accedere alle impostazioni dell'app e selezionare l'opzione dedicata all'aggiunta di un nuovo account. L'utente può registrare un altro numero telefonico oppure configurarlo come dispositivo collegato tramite scansione di un codice QR.
Una volta completata la configurazione, il passaggio tra i due account avviene direttamente dall'applicazione. È possibile utilizzare l'apposita voce "Cambia account" oppure accedere rapidamente all'altro profilo.
La separazione degli account su WhatsApp
Ogni account mantiene completamente separate chat, chiamate, notifiche, impostazioni e preferenze. Anche informazioni come privacy, profilo e suonerie personalizzate vengono archiviate in modo indipendente, evitando qualsiasi sovrapposizione tra i due ambienti.
Le notifiche continuano a funzionare anche quando uno degli account non è attivo sullo schermo. In caso di chiamata o nuovo messaggio, l'utente riceve comunque un avviso e può passare immediatamente al profilo interessato.
WhatsApp ha inoltre semplificato la procedura di accesso successiva alla disconnessione, mostrando automaticamente il numero utilizzato in precedenza e offrendo il supporto alle passkey per una verifica più rapida e sicura.
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