WhatsApp amplia il supporto multi-account su iPhone: ora è possibile gestire due numeri diversi nella stessa app

WhatsApp ha avviato la distribuzione su larga scala della funzione multi-account per iPhone, una novità che permette agli utenti di utilizzare due account differenti all'interno della stessa applicazione. La funzionalità è inclusa nella versione WhatsApp per iOS 26.22.76 ed è ora disponibile per tutti gli utenti che mantengono l'app aggiornata tramite App Store.

Questa funzione era stata annunciata ufficialmente nel marzo 2026, ma inizialmente era accessibile soltanto a una parte limitata della community. Con l'ultimo aggiornamento, la disponibilità è stata estesa a livello generale, consentendo a un numero molto più ampio di utenti di sfruttare questa possibilità.