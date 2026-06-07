WhatsApp punta a semplificare la gestione delle chat eliminando alcune sezioni e sostituendole con dei filtri intelligenti

WhatsApp sta lavorando a una nuova evoluzione del sistema di gestione delle conversazioni che punta a rendere più semplice e ordinata la navigazione all'interno della scheda Chat. Le novità sono emerse analizzando la versione beta 26.22.10.70 dell'app per iOS, distribuita attraverso TestFlight. Negli ultimi mesi la piattaforma ha introdotto diverse funzionalità dedicate all'organizzazione delle conversazioni.
Tra queste figura la possibilità di scegliere quali elenchi di chat mantenere sempre visibili nella parte superiore della schermata principale, mentre quelli meno utilizzati vengono raccolti all'interno di una sezione separata denominata "More". L'obiettivo è offrire un'interfaccia più pulita senza rinunciare all'accesso rapido ai filtri meno utilizzati.
WhatsApp lavora a dei nuovi filtri
WhatsApp sta sviluppando nuovi filtri predefiniti che consentiranno di individuare con maggiore facilità specifiche categorie di conversazioni. Attualmente gli utenti possono creare liste personalizzate per raggruppare chat legate a famiglia, lavoro o amici.
Inoltre sono già disponibili filtri automatici dedicati a messaggi non letti, gruppi, community e preferiti. In futuro a queste categorie si aggiungeranno anche chat archiviate, conversazioni bloccate e chat di terze parti.
La scheda Chat è infatti diventata sempre più ricca di elementi. Oltre alle conversazioni tradizionali, ospita aggiornamenti di stato, sezioni dedicate alle chat archiviate e a quelle protette.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.