WhatsApp punta a semplificare la gestione delle chat eliminando alcune sezioni e sostituendole con dei filtri intelligenti

WhatsApp sta sviluppando nuovi filtri dedicati a chat archiviate, protette e di terze parti per migliorare l'organizzazione della scheda Chat.

WhatsApp sta lavorando a una nuova evoluzione del sistema di gestione delle conversazioni che punta a rendere più semplice e ordinata la navigazione all'interno della scheda Chat. Le novità sono emerse analizzando la versione beta 26.22.10.70 dell'app per iOS, distribuita attraverso TestFlight. Negli ultimi mesi la piattaforma ha introdotto diverse funzionalità dedicate all'organizzazione delle conversazioni. Tra queste figura la possibilità di scegliere quali elenchi di chat mantenere sempre visibili nella parte superiore della schermata principale, mentre quelli meno utilizzati vengono raccolti all'interno di una sezione separata denominata "More". L'obiettivo è offrire un'interfaccia più pulita senza rinunciare all'accesso rapido ai filtri meno utilizzati.

WhatsApp lavora a dei nuovi filtri WhatsApp sta sviluppando nuovi filtri predefiniti che consentiranno di individuare con maggiore facilità specifiche categorie di conversazioni. Attualmente gli utenti possono creare liste personalizzate per raggruppare chat legate a famiglia, lavoro o amici. WhatsApp sviluppa una nuova funzione che individua potenziali truffe senza leggere i messaggi Inoltre sono già disponibili filtri automatici dedicati a messaggi non letti, gruppi, community e preferiti. In futuro a queste categorie si aggiungeranno anche chat archiviate, conversazioni bloccate e chat di terze parti. La scheda Chat è infatti diventata sempre più ricca di elementi. Oltre alle conversazioni tradizionali, ospita aggiornamenti di stato, sezioni dedicate alle chat archiviate e a quelle protette.

WhatsApp vuole migliorare la navigazione all'interno dell'app Per migliorare la navigazione, WhatsApp prevede di eliminare le sezioni separate dedicate alle chat archiviate e alle conversazioni di terze parti, sostituendole con filtri dedicati. Lo stesso approccio verrà adottato per le chat bloccate, che saranno accessibili tramite una lista specifica integrata nel sistema dei filtri. Fonte: WABetaInfo La sicurezza resterà invariata: per accedere alle conversazioni protette continuerà a essere necessaria l'autenticazione tramite Face ID, Touch ID o codice di sblocco del dispositivo. Al momento queste novità sono ancora in fase di sviluppo e non risultano disponibili nemmeno per i beta tester. WhatsApp non ha ancora comunicato una data di rilascio ufficiale.