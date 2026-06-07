Il nuovo trailer di Fable annuncia la data d'uscita ufficiale

In occasione dell'Xbox Games Showcase 2026 è stato presentato un nuovo trailer di Fable, con cui è stata annunciata la data d'uscita ufficiale: il 23 febbraio 2027, abbastanza lontana da quella di GTA 6 (che cade a novembre).
L'occasione è stata usata anche per aprire le prenotazioni del gioco, che è possibile acquistare per 69,99 euro nell'edizione Standard e per 99,99 euro nell'edizione Premium, che comprende anche 5 giorni di accesso anticipato.
Il filmato inizia spiazzando lo spettatore, facendogli credere quasi di essere di fronte a un altro gioco, tanto è serio il monologo del personaggio sulla scena, una donna chiamata Isabel (c'è anche una specie di titolo finto per rafforzare il concetto). Quindi inizia a spuntare l'ironia tipica dei Fable, con il consueto mix di toni che caratterizza da sempre la serie.
Sono state mostrate anche delle sequenze di gameplay, che hanno confermato la presenza di un cast variegato.
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