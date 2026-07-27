Preordina Fable per PS5 e Xbox Series X ed esplora la nuova Albion

Se sei interessato a Fable , puoi preordinare le versioni per PS5 e Xbox Series X a 69,99 €. Per scegliere la tua versione preferita basterà cliccare sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con l'uscita ufficiale prevista per il 23 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco al bonus preordine.

Un'avventura rinnovata

Prima di tutto, preordinando questo gioco otterrai dei bonus esclusivi da usare in-game, tra cui: Costume da pollo (cosmetico), Bouquet di fiori selvatici, Pollo giocattolo e Cesto da picnic con scones e marmellata. In questa avventura scoprirai un'Albion rinnovata, dove creerai il tuo eroe e cercherai di far crescere la tua reputazione in un mondo vivace e pieno di attività da scoprire.

Bonus preordine di Fable

Le tue scelte giocheranno un ruolo cruciale nell'intera esperienza, quindi nella storia e nelle relazioni. Non è tutto, perché potrai comprare una proprietà, gestire un'attività, corteggiare gli abitanti del villaggio o... inseguire polli! Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.