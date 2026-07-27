Se sei interessato a Fable, puoi preordinare le versioni per PS5 e Xbox Series X a 69,99 €. Per scegliere la tua versione preferita basterà cliccare sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 23 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco al bonus preordine.
Preordina Fable per PS5 e Xbox Series X ed esplora la nuova Albion
Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Fable per le console PS5 e Xbox Series X. Acquistando in anticipo il gioco potrai ottenere alcuni bonus esclusivi.