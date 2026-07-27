Gli occhiali Apple arriveranno nel 2027 e punteranno sulla privacy degli utenti

Da diversi mesi si parla dello sviluppo dei primi occhiali smart di Apple, un prodotto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia dell'azienda. Secondo le ultime indiscrezioni, gli occhiali saranno disponibili con diverse forme e montature e il loro debutto potrebbe avvenire nel corso del 2027. Il vero punto di forza, però, potrebbe essere la privacy degli utenti. Ecco cosa sappiamo.
Data di presentazione e caratteristiche
Ovviamente, prima di procedere, specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela. Mark Gurman di Bloomberg sostiene che Apple presenterà i suoi primi occhiali smart a giugno del prossimo anno, in occasione della WWDC 2027. Secondo quanto riportato, Apple punterà tutto sulla privacy e sarà il suo principale punto di forza.
Nello specifico, starebbe sviluppando diverse nuove funzionalità legate alla privacy, sia hardware che software, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli. Si tratta comunque di un aspetto cruciale, considerando che molti utenti temono possibili rischi per la privacy legati a questo tipo di dispositivi, come la possibilità di essere registrati senza consenso. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se gli occhiali saranno in grado di scattare foto o registrare video. Secondo le indiscrezioni, il loro obiettivo principale sarà offrire supporto nelle attività quotidiane e fornire assistenza in tempo reale durante gli spostamenti.
Altre caratteristiche
L'azienda starebbe inoltre valutando prototipi privi di fotocamere, in grado di offrire funzionalità basate su Siri e sull'intelligenza artificiale senza la possibilità di acquisire immagini o video. Sappiamo, inoltre, che dovrebbero essere disponibili in diverse montature realizzate in acetato, tra cui:
- Una montatura rettangolare di grandi dimensioni in stile Ray-Ban Wayfarer
- Un modello rettangolare più sottile
- Montature circolari più grandi
- Montature circolari più piccole
Sempre secondo le indiscrezioni, gli occhiali dovrebbero essere dotati di altoparlanti e microfoni per effettuare chiamate, ascoltare musica o ricevere le notifiche di Siri, proprio come i Meta Ray-Ban. In ogni caso, la disponibilità effettiva del prodotto, con le prime consegne ai clienti, dovrebbe arrivare soltanto verso la fine del 2027. Nel frattempo, Apple avrebbe rinunciato a Vision Pro 2 e Vision Air per dare la priorità agli occhiali smart.