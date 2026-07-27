Death Stranding ha raggiunto un nuovo record di giocatori

Death Stranding ha raggiunto un nuovo e impressionante traguardo: 27 milioni di giocatori in tutto il mondo. A comunicarlo è stata Kojima Productions, che nelle scorse ore ha aggiornato i dati ufficiali relativi al primo capitolo della serie in occasione del CEDEC 2026.

È importante precisare che si parla di "giocatori" e non di "copie vendute": il conteggio include quindi tutti coloro che hanno provato il titolo anche tramite servizi in abbonamento, come PlayStation Plus Extra/Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass.