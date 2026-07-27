Death Stranding ha raggiunto un nuovo record di giocatori

Death Stranding ha raggiunto un nuovo e impressionante traguardo: 27 milioni di giocatori in tutto il mondo. A comunicarlo è stata Kojima Productions, che nelle scorse ore ha aggiornato i dati ufficiali relativi al primo capitolo della serie in occasione del CEDEC 2026.
È importante precisare che si parla di "giocatori" e non di "copie vendute": il conteggio include quindi tutti coloro che hanno provato il titolo anche tramite servizi in abbonamento, come PlayStation Plus Extra/Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass.
Una crescita costante
Al 31 marzo dello scorso anno, Death Stranding aveva già raggiunto quota 20 milioni di giocatori. Un risultato favorito dal fatto che il titolo, uscito nel 2019 come esclusiva PS4, nel tempo è approdato su molte altre piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S e persino iPhone, ampliando notevolmente la platea di potenziali utenti.
Da allora si sono aggiunti circa 7 milioni di nuovi giocatori, una crescita spinta anche dall'ingresso del gioco nel catalogo PC e Xbox Game Pass a gennaio. È plausibile che anche il lancio di Death Stranding 2: On the Beach, arrivato il 26 giugno dello scorso anno, abbia contribuito a riportare attenzione sul franchise e attirare nuovo pubblico.
Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali sul sequel, ma secondo una stima di Alynea Analytics, Death Stranding 2 avrebbe raggiunto almeno 2 milioni di copie vendute entro la fine di marzo.