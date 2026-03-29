Death Stranding 2: On the Beach avrebbe superato i 2 milioni di copie vendute, con il lancio su PC

A pochi giorni dal lancio della versione PC , Death Stranding 2: On the Beach potrebbe aver superato i 2 milioni di copie vendute . Secondo le stime della società di analisi Alinea Analytics, il titolo avrebbe piazzato circa 425.000 copie su Steam, contribuendo in modo determinante a superare l'agognato risultato. In precedenza, il gioco aveva già fatto registrare circa 1,4 milioni di copie su PlayStation 5 nei primi otto giorni.

Combinando i risultati di PC e console, il titolo avrebbe generato ricavi per circa 147 milioni di dollari dal lancio. Un dato interessante riguarda proprio l'effetto traino della versione PC: il debutto su Steam sembra aver avuto un impatto diretto anche sulle vendite su PS5, con un incremento significativo rispetto ai periodi di sconto precedenti. Le vendite giornaliere su console sarebbero salite fino a 12.500 unità, con picchi di 12.800.

Questo aumento può essere spiegato in parte con una rinnovata attenzione mediatica legata al lancio su PC, che ha riportato il gioco sotto i riflettori. Ma a contribuire è stato anche un grosso aggiornamento pubblicato contemporaneamente su entrambe le piattaforme.

Tra le novità introdotte figurano nuove cutscene in live-action, oggetti aggiuntivi e una modalità di difficoltà più impegnativa, denominata "To The Wilder". A queste si aggiungono la possibilità di riaffrontare i boss e il supporto ai monitor ultrawide in formato 21:9.

L'arricchimento dell'offerta rende il titolo più appetibile sia per i nuovi giocatori sia per chi aveva già completato l'esperienza, che ha potuto rigiocare per provare le novità.