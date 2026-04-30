Death Stranding 2 on the beach è stato aggiornato alla versione 1.6

Kojima Productions e Nixxes hanno pubblicato l'aggiornamento 1.6 di Death Stranding 2: On the Beach su PC , per risolvere un problema tecnico emerso la scorsa settimana. In seguito all'installazione della precedente patch 1.5, infatti, alcuni utenti avevano segnalato dei blocchi temporanei dell'immagine. Il team di sviluppo ha confermato di aver corretto l'errore, migliorando parallelamente la stabilità generale del gioco.

Altre novità

Oltre a prevenire i già rari arresti anomali, l'aggiornamento interviene in modo mirato sulle prestazioni, andando a ridurre l'utilizzo della CPU in alcuni momenti specifici, come durante lo scontro con il boss "Signore del Lago di Catrame".

Sul fronte visivo, la patch sistema un difetto grafico che causava un effetto tremolante sulle ciglia dei personaggi Higgs e Heartman quando l'opzione di upscaling era impostata su "Prestazioni".

Completano le note dell'aggiornamento alcune correzioni dedicate alla navigazione nei menu e ai sistemi di controllo. Nello specifico, è stato risolto un crash che poteva verificarsi cliccando sull'intestazione di una scheda vuota nel menu dei filtri per le icone della mappa. È stato inoltre corretto un errore di visualizzazione per i nomi utente dell'Epic Games Store contenenti degli spazi, e sono stati apportati miglioramenti generali all'interfaccia utente e al sistema Steam Input.

Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Death Stranding 2 on the beach.