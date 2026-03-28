Sapevate che la sequenza Happy Birthday di Death Stranding 2 nasconde un segreto? A rivelarlo è un breve dietro le quinte pubblicato nelle scorse ore da Kojima Productions, che mostra la scena nel gioco e durante la sessione di performance capture.

Sbloccabile unicamente in corrispondenza della data di nascita che avete fornito al gioco, l'easter egg di buon compleanno vede la presenza di quasi tutti gli attori originali mentre interpretano i rispettivi personaggi.

Ci sono un paio di buffi "colpi di scena" legati alla torta (o alla pizza!) che viene consegnata virtualmentre al giocatore, ma la sorpresa più grande non si vede nel gioco: terminata la ripresa, qualcuno intona nuovamente "Happy Birthday" e arriva Hideo Kojima in persona con una torta.

A quanto pare, infatti, quando la scena è stata girata era effettivamente il compleanno di Elle Fanning e il cast e la crew hanno voluto coglierla alla sprovvista, replicando la sequenza di Death Stranding 2: On the Beach ma stavolta per davvero.