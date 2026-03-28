Mega Man Star Force Collection parte bene nella classifica dell’eShop di Switch, ma in vetta restano i Pokémon

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dell'eShop relativa ai giochi più venduti su Nintendo Switch 1. Come prevedibile i remake Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia rimangono ben saldi ai vertici della classifica.
Questa settimana tuttavia ci sono un paio di novità di spessore, che anche in questo caso puntano sul fattore nostalgia. La prima è Mega Man Star Force Legacy Collection, che debutta direttamente al quarto posto della classifica, subito dietro al sempreverde Super Smash Bros. Ultimate. L'altra è la Marvel MaXimum Collection, che si piazza al tredicesimo posto.
La classifica generale e quella dei giochi solo in formato digitale
Di seguito la top 20 dell'eShop di Nintendo Switch:
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Pokémon Legends: Z-A
- MLB The Show 26
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario Party Jamboree
- Marvel Maximum Collection
- Pokémon Leggende: Arceus
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Odyssey
- Pokémon Violetto
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud
- Pokémon Diamante Lucente
Invece qui sotto trovate la classifica relativa ai giochi venduti solo in formato digitale
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Marvel Maximum Collection
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Is This Seat Taken
- Disney Dreamlight Valley
- Resident Evil
- Resident Evil 5
- Hades
- Resident Evil 6
- Poppy Playtime: Chapter 4
- PowerWash Simulator
- Wobbly Life
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Balatro
- Castle Crashers Remastered