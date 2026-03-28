Mega Man Star Force Collection parte bene nella classifica dell’eShop di Switch, ma in vetta restano i Pokémon

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dell'eShop relativa ai giochi più venduti su Nintendo Switch 1. Come prevedibile i remake Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia rimangono ben saldi ai vertici della classifica.

Questa settimana tuttavia ci sono un paio di novità di spessore, che anche in questo caso puntano sul fattore nostalgia. La prima è Mega Man Star Force Legacy Collection, che debutta direttamente al quarto posto della classifica, subito dietro al sempreverde Super Smash Bros. Ultimate. L'altra è la Marvel MaXimum Collection, che si piazza al tredicesimo posto.