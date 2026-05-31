Mina the Hollower è terzo nella classifica eShop di Nintendo Switch

La classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch ha visto il debutto di Mina the Hollower in terza posizione, dietro due blockbuster come Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e l'ormai classico Super Smash Bros. Ultimate.
Considerando le forze in campo e l'uscita avvenuta soltanto due giorni fa, il nuovo titolo di Yacht Club Games si è reso protagonista di un ottimo esordio e sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime settimane.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mina the Hollower
- Poppy Playtime: Chapter 5
- Mario Kart 8 Deluxe
- LumenTale: Memories of Trey - Deluxe Edition
- Minecraft
- Super Mario Party Jamboree
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Pokémon Rosso Fuoco
Ancora primo nelle classifiche giapponesi, il nuovo capitolo di Tomodachi Life è probabilmente determinato a mantenere il controllo della top 10 del Nintendo eShop ancora per molto tempo, ma nulla esclude eventuali sorprese.
La classifica digitale
Il gioco col voto più alto del 2026 su Metacritic, ad oggi, Mina the Hollower non ha invece avuto problemi nel conquistare fin da subito la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale.
- Mina the Hollower
- Poppy Playtime: Chapter 5
- Pokémon Rosso Fuoco
- LumenTale: Memories of Trey
- Pokémon Verde Foglia
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Hollow Knight
- UFO 50
- Super Mario Galaxy
In questo caso il gioco è riuscito a superare le vendite di Poppy Playtime: Chapter 5 e Pokémon Rosso Fuoco, nell'ambito di una top five completata da LumenTale: Memories of Trey e Pokémon Verde Foglia.
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