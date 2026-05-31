Mina the Hollower è terzo nella classifica eShop di Nintendo Switch

La classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch ha visto il debutto di Mina the Hollower in terza posizione, dietro due blockbuster come Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e l'ormai classico Super Smash Bros. Ultimate.

Considerando le forze in campo e l'uscita avvenuta soltanto due giorni fa, il nuovo titolo di Yacht Club Games si è reso protagonista di un ottimo esordio e sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno Super Smash Bros. Ultimate Mina the Hollower Poppy Playtime: Chapter 5 Mario Kart 8 Deluxe LumenTale: Memories of Trey - Deluxe Edition Minecraft Super Mario Party Jamboree Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Pokémon Rosso Fuoco

Ancora primo nelle classifiche giapponesi, il nuovo capitolo di Tomodachi Life è probabilmente determinato a mantenere il controllo della top 10 del Nintendo eShop ancora per molto tempo, ma nulla esclude eventuali sorprese.