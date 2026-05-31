Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento

Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno spiegato che Call of Duty: Modern Warfare 4 offrirà una libertà di movimento assoluta, puntando a offrire ai giocatori un'esperienza straordinariamente solida e coinvolgente.
"Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare il miglior sparatutto arcade multiplayer possibile", hanno detto gli autori nel video diario che trovate qui sotto. "Per noi significava creare un Modern Warfare con movimento fluido e senza restrizioni, una grande varietà di equipaggiamenti, serie di uccisioni, armi e sistemi profondi con cui interagire."
La direzione del progetto è stata definita fin dalle prime fasi dai responsabili dello studio, che hanno deciso di mettere da parte qualsiasi questione personale per concentrarsi esclusivamente sulla qualità del gioco. "Quando Mark e io abbiamo assunto la guida di Infinity Ward, abbiamo iniziato a discutere quale dovesse essere il nostro obiettivo", ha spiegato Jack O'Hara.
Uno dei punti più discussi riguarda il nuovo sistema di movimento: dopo le critiche ricevute da Modern Warfare 2, accusato da parte della community di aver limitato eccessivamente la libertà dei giocatori, il team ha deciso di adottare una filosofia completamente diversa.
"In Modern Warfare 2 siamo stati criticati per delle scelte legate al movimento. Avevamo rimosso alcune possibilità e una parte della libertà che i giocatori desideravano. Molti dicevano: 'Non posso fare questo, non mi piace, il movimento è pessimo'. Per questo progetto ci siamo detti che dovevamo apportare delle modifiche."
"Fin dall'inizio volevamo realizzare un sistema di movimento senza restrizioni. Da lì sono nate idee come passare da una scalata a una scivolata, scivolare fino alla posizione prona e molte altre soluzioni simili, e mi sono subito detto: 'Fantastico, mettiamole nel gioco'."
Un'esperienza davvero dinamica
Come avrete letto nella nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 4, il gioco punta a offrire un gameplay estremamente dinamico e accessibile, con opzioni di movimento inedite che tuttavia non sono difficili da comprendere: basta prendere il controller e le si percepisce immediatamente.
Un'altra grande novità sarà rappresentata dalle mappe, che includono lo scenario di Kill Block: una delle idee più ambiziose mai realizzate da Infinity Ward. La mappa è infatti composta da tre grandi sezioni modulari che possono essere combinate casualmente a ogni partita, creando configurazioni sempre diverse.
"Kill Block è un'idea che avevo in testa da molto tempo", ha detto lo studio MP creative director Geoff Smith. "Dopo aver creato tantissime mappe inizi a chiederti quale possa essere il passo successivo. Come continui a inventare nuove strutture? Come continui a sorprendere i giocatori?"
"A un certo punto mi sono detto: e se realizzassimo una mappa viva, capace di cambiare ogni volta che la giochi? Kill Block è composta da tre grandi blocchi che possono combinarsi tra loro in modi differenti. Possiamo randomizzare queste configurazioni in tempo reale durante le partite."
"Quando giochi a uno sparatutto multiplayer, all'inizio provi sempre una sensazione di scoperta, ma dopo cinque o dieci partite impari ogni angolo della mappa e quel sentimento svanisce. Con Kill Block questo non accade mai."
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