Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento

Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno spiegato che Call of Duty: Modern Warfare 4 offrirà una libertà di movimento assoluta, puntando a offrire ai giocatori un'esperienza straordinariamente solida e coinvolgente.

"Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare il miglior sparatutto arcade multiplayer possibile", hanno detto gli autori nel video diario che trovate qui sotto. "Per noi significava creare un Modern Warfare con movimento fluido e senza restrizioni, una grande varietà di equipaggiamenti, serie di uccisioni, armi e sistemi profondi con cui interagire."

La direzione del progetto è stata definita fin dalle prime fasi dai responsabili dello studio, che hanno deciso di mettere da parte qualsiasi questione personale per concentrarsi esclusivamente sulla qualità del gioco. "Quando Mark e io abbiamo assunto la guida di Infinity Ward, abbiamo iniziato a discutere quale dovesse essere il nostro obiettivo", ha spiegato Jack O'Hara.

Uno dei punti più discussi riguarda il nuovo sistema di movimento: dopo le critiche ricevute da Modern Warfare 2, accusato da parte della community di aver limitato eccessivamente la libertà dei giocatori, il team ha deciso di adottare una filosofia completamente diversa.

"In Modern Warfare 2 siamo stati criticati per delle scelte legate al movimento. Avevamo rimosso alcune possibilità e una parte della libertà che i giocatori desideravano. Molti dicevano: 'Non posso fare questo, non mi piace, il movimento è pessimo'. Per questo progetto ci siamo detti che dovevamo apportare delle modifiche."

"Fin dall'inizio volevamo realizzare un sistema di movimento senza restrizioni. Da lì sono nate idee come passare da una scalata a una scivolata, scivolare fino alla posizione prona e molte altre soluzioni simili, e mi sono subito detto: 'Fantastico, mettiamole nel gioco'."