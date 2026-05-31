La trama di Call of Duty: Modern Warfare 4 è stata presentata dagli sviluppatori

"Quando nacque la serie Call of Duty, il concetto era che fosse tuo dovere servire il paese , che fosse tuo dovere combattere per la tua nazione. Questa volta ci siamo detti: saremo in Corea, con il Nord contro il Sud. Quale scenario migliore per tornare alle radici di ciò che è Call of Duty se non questo conflitto?"

"La cosa incredibile è che, a volte, questo progetto sembra quasi lo sviluppo di un gioco ambientato durante una guerra mondiale", ha detto lo studio gameplay director Zied Rieke. "È la nostra occasione per riportare in scena una grande guerra e farlo nel modo tipico di Modern Warfare."

Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno pubblicato un video diario dedicato alla trama di Call of Duty: Modern Warfare 4 , che come sappiamo ci vedrà affrontare una guerra su larga scala in Corea e segnerà il ritorno di importanti personaggi, sebbene in un ruolo differente.

Nuovi e vecchi personaggi

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 4, il nuovo capitolo sarà ambientato in Corea e per l'occasione gli sviluppatori hanno studiato approfonditamente la storia delle due Coree e le ragioni che hanno portato alla divisione della penisola.

"La città di Hajin è un elemento fondamentale dell'intera narrazione. Quando il conflitto esplode nella penisola coreana, è qui che si combatte. La Corea del Nord invade per prima questo luogo e ne prende il controllo", hanno spiegato gli autori.

Uno dei nuovi protagonisti sarà Park, un giovane soldato sudcoreano costretto al servizio militare obbligatorio. Attraverso i suoi occhi, i giocatori assisteranno alla trasformazione di una vita ordinaria in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Tuttavia anche personaggi storici della saga, come Price, avranno un ruolo centrale: dopo gli eventi del capitolo precedente, il celebre operatore si troverà ad agire al di fuori delle regole tradizionali. "Quando abbiamo incontrato Price nel 2019 ci ha insegnato che un soldato traccia la linea morale dove ritiene necessario", ha detto il lead narrative designer Justin Harris.

"Noi ci sporchiamo le mani affinché il mondo possa restare pulito. Molte persone trovarono affascinante questa visione perché offriva una prospettiva diversa su cosa significhi essere un eroe e su ciò che una brava persona deve fare per spaventare i cattivi."