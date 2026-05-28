Al via i preordini di Call of Duty: Modern Warfare 4, svelati prezzi, edizioni e bonus

Al momento le prenotazioni sono già disponibili su PlayStation Store , Xbox Store , Windows Store , Steam e Battle.net . Le prevendite per la versione Nintendo Switch 2 partiranno invece più avanti nel corso dell'anno. Come già riportato, il gioco non arriverà su PS4 e Xbox One . Confermato inoltre il supporto al programma Play Anywhere per le versioni Xbox Series X|S e Xbox su PC, che consente di giocare su entrambe le piattaforme acquistando una sola copia.

In concomitanza con il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 4 , Activision Blizzard ha aperto i preordini , svelando nel dettaglio edizioni, prezzi, contenuti e bonus riservati a chi acquista il gioco in anticipo in vista del lancio, fissato per il 23 ottobre.

Edizione Standard, Cassaforte e bonus di prenotazione

Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile in due edizioni. La versione Standard sarà pubblicata al prezzo di 79,99 euro su PS5, Xbox Series X|S e PC (Windows Store), mentre su Steam e Battle.net costerà 69,99 euro.

Le differenze tra la versione Standard e quella Cassaforte

Salendo di livello, troviamo l'edizione Cassaforte, prezzata 109,99 euro su PS5, Xbox Series X|S e PC (Windows Store), e a 99,99 euro su Steam e Battle.net. Fino al 23 ottobre sarà possibile usufruire di uno sconto fedeltà del 10% se si è giocato a un qualsiasi gioco della serie da Modern Warfare (2019) in poi. Questa edizione include i seguenti extra:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Pacchetto Operatore Alleanza ostile 4 skin Operatore: Price, Valeria, Ghost, Blix

Pacchetto Operatore Forze Speciali 4 skin Operatore che rappresentano Regno Unito, Germania, Francia e Corea del Sud, ognuna con pacchetti vocali nelle rispettive lingue locali

Collezione di armi speciali 5 armi speciali

BlackCell (1 Stagione)**** Include: Battle Pass, 20 salti di livello, 1.100 PC e altro ancora

Bonus Schieramento DMZ Contenuti bonus aggiuntivi in DMZ



A prescindere che preferiate la Standard o l'edizione Cassaforte, preacquistando Call of Duty: Modern Warfare 4 riceverete come bonus la skin Operatore Hunter Kill in Black Ops 7 e Warzone, nonché l'accesso anticipato alla Beta che si svolgerà prima del lancio.

Per ingannare l'attesa potete guardare il primo trailer ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4 e leggere la nostra anteprima con tutte le novità del nuovo capitolo della serie.