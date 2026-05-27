Il PlayStation Store dà il via ai saldi dei Days of Play, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Come da programma, da questa mattina sono disponibili le promozioni dei Days of Play sul PlayStation Store, con migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. L'offerta è vastissima, con proposte per ogni genere e budget.
Tra i titoli di punta spicca Resident Evil Requiem, ora a 55,99 euro grazie al 30% di sconto rispetto ai 79,99 euro di listino: è la prima volta che il survival horror scende di prezzo sullo store di Sony. Anche la Deluxe Edition beneficia della stessa riduzione, scendendo a 62,99 euro. Per chi è ancora indeciso, da oggi è disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali dell'avventura.
Restando in casa Capcom, il remake di Resident Evil 4 tocca il suo prezzo più basso di sempre sul PlayStation Store: 9,99 euro. Se invece volete recuperare più capitoli della serie, la Resident Evil Remake Trilogy, che include i rifacimenti del secondo, terzo e quarto episodio, è in offerta a 29,69 euro con uno sconto del 67%.
Altre promozioni in evidenza
Cambiando completamente genere, la versione base di Battlefield 6 scende a 43,99 euro (‑45%), anche in questo caso il prezzo più basso mai visto sullo store. Da segnalare anche Assassin's Creed Shadows a 39,99 euro, con una riduzione del 50% rispetto ai 79,99 euro canonici.
Tra le produzioni dei PlayStation Studios troviamo Ghost of Yotei, per la prima volta in sconto a 59,99 euro, Gran Turismo 7 a metà prezzo per 39,99 euro e Astro Bot a 49,69 euro con il 29% di sconto.
Le promozioni dei Days of Play sul PlayStation Store proseguiranno fino alle 00:59 italiane dell'11 giugno. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Ricordiamo inoltre che le promozioni dei Days of Play sono presenti anche nei negozi, con sconti su giochi, console e accessori.
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