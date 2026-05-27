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Il PlayStation Store dà il via ai saldi dei Days of Play, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

I Days of Play arrivano sul PlayStation Store con migliaia di sconti su giochi PS4 e PS5, dalle uscite più recenti ai classici imperdibili, con diverse offerte ai minimi storici.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/05/2026
Logo del PlayStation Store

Come da programma, da questa mattina sono disponibili le promozioni dei Days of Play sul PlayStation Store, con migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. L'offerta è vastissima, con proposte per ogni genere e budget.

Tra i titoli di punta spicca Resident Evil Requiem, ora a 55,99 euro grazie al 30% di sconto rispetto ai 79,99 euro di listino: è la prima volta che il survival horror scende di prezzo sullo store di Sony. Anche la Deluxe Edition beneficia della stessa riduzione, scendendo a 62,99 euro. Per chi è ancora indeciso, da oggi è disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali dell'avventura.

Restando in casa Capcom, il remake di Resident Evil 4 tocca il suo prezzo più basso di sempre sul PlayStation Store: 9,99 euro. Se invece volete recuperare più capitoli della serie, la Resident Evil Remake Trilogy, che include i rifacimenti del secondo, terzo e quarto episodio, è in offerta a 29,69 euro con uno sconto del 67%.

Altre promozioni in evidenza

Cambiando completamente genere, la versione base di Battlefield 6 scende a 43,99 euro (‑45%), anche in questo caso il prezzo più basso mai visto sullo store. Da segnalare anche Assassin's Creed Shadows a 39,99 euro, con una riduzione del 50% rispetto ai 79,99 euro canonici.

Tra le produzioni dei PlayStation Studios troviamo Ghost of Yotei, per la prima volta in sconto a 59,99 euro, Gran Turismo 7 a metà prezzo per 39,99 euro e Astro Bot a 49,69 euro con il 29% di sconto.

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Le promozioni dei Days of Play sul PlayStation Store proseguiranno fino alle 00:59 italiane dell'11 giugno. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Ricordiamo inoltre che le promozioni dei Days of Play sono presenti anche nei negozi, con sconti su giochi, console e accessori.

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