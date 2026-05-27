Il PlayStation Store dà il via ai saldi dei Days of Play, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Come da programma, da questa mattina sono disponibili le promozioni dei Days of Play sul PlayStation Store, con migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. L'offerta è vastissima, con proposte per ogni genere e budget.

Tra i titoli di punta spicca Resident Evil Requiem, ora a 55,99 euro grazie al 30% di sconto rispetto ai 79,99 euro di listino: è la prima volta che il survival horror scende di prezzo sullo store di Sony. Anche la Deluxe Edition beneficia della stessa riduzione, scendendo a 62,99 euro. Per chi è ancora indeciso, da oggi è disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali dell'avventura.

Restando in casa Capcom, il remake di Resident Evil 4 tocca il suo prezzo più basso di sempre sul PlayStation Store: 9,99 euro. Se invece volete recuperare più capitoli della serie, la Resident Evil Remake Trilogy, che include i rifacimenti del secondo, terzo e quarto episodio, è in offerta a 29,69 euro con uno sconto del 67%.