Le prevendite di 007 First Light "non stanno andando bene per ora"

Di conseguenza, secondo l'analista, IO Interactive sta cercando di pubblicizzare il videogioco in modi nuovi e alternativi, svelando alcuni dettagli del gioco in anticipo.

007 First Light sarà disponibile da domani e, secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, le prevendite al momento non stanno segnalando numeri interessanti .

Le parole di Ahmad su 007 First Light

La discussione è nata a partire da un video pubblicato dall'account ufficiale del videogioco, nel quale viene mostrato che - quando Bond arriverà in Vietnam - incontrerà un famoso personaggio della rete, Khaby Lame. Si tratta di un piccolo easter egg, qualcosa che l'utente Oliver Darko avrebbe preferito scoprire in solitaria. Afferma infatti "non capisco perché IOI sveli questi Easter Egg (compresi i primi 15 minuti di gioco) prima della pubblicazione".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Daniel Ahmad ha quindi risposto che "le prevendite non stanno andando bene per ora quindi stanno cercando di pubblicizzare il gioco in modi unici. Hanno condotto una campagna di marketing vecchia scuola fino a questo momento che non stava attirando grande attenzione al di fuori delle persone che sono cresciute con Bond".

L'utente ha quindi replicato affermando che la sua impressione è stata che 007 First Light è stato messo fin troppo in mostra, ma per Ahmad questo è vero solo per quanto riguarda i fan del genere e dell'IP. Ritiene che il gioco otterrà vendite decenti, ma attualmente il livello di interesse pare in linea con quello di Indiana Jones di Bethesda piuttosto che con un nuovo Uncharted (al quale 007 First Light è stato più volte paragonato per le proprie sequenze d'azione).

Ricordiamo infine che 007 First Light avrà il precaricamento solo su PS5: Steam e Xbox rimangono a bocca asciutta.