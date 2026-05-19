007 First Light mira a essere "il miglior gioco di James Bond di sempre"

IO Interactive, dopo il grande successo di Hitman, vuole ora sfondare con una IP famosa in tutto il mondo: 007, precisamente con il videogioco 007 First Light. Ovviamente punta a creare un titolo di alta qualità o, ancora più precisamente, il miglior gioco di James Bond di sempre.
Le informazioni arrivano da una intervista con GamesRadar+, durante la quale il narrative e cinematic director Martin Emborg ha spiegato il proprio punto di vista.
Il commento del narrative director di 007 First Light
GoldenEye 007 viene spesso considerato il miglior gioco dedicato a James Bond mai realizzato, nella sua versione per Nintendo 64. Certo, potrebbe esserci un po' di nostalgia dietro questo giudizio, ma rimane comunque uno dei grandi giochi dedicati al franchise.
Non è così facile per ora convincere il pubblico che 007 First Light possa diventare un gioco ancora più amato di GoldenEye 007 ma Emborg ha affermato che "tutti sono d'accordo che questo sia il miglior gioco su Bond di sempre".
L'attore di Bond, Patrick Gibson, ha inoltre aggiunto che potrebbe in realtà essere il miglior gioco di sempre, il che ha spinto Emborg ad affermare: "mi sta bene. Questo è il livello minimo che possiamo aspettarci". Ovviamente dobbiamo prendere questi commenti come scherzosi e ricordare che non è mai una buona idea chiedere all'oste se il vino è buono.
Ciò che sappiamo per certo è che lo sviluppo di 007 First Light è concluso: nessun ritardo per il lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Il 27 maggio tutti i giocatori potranno scoprire in prima persona se il videogioco è effettivamente tanto bello quanto gli autori sperano.
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