007: First Light è stato mostrato su PS5 Pro, confermate le modalità grafiche su PS5 base

IO Interactive è tornata sui social per mostrare un nuovo video gameplay della versione PS5 Pro di 007: First Light e per condividere le prime informazioni sulle modalità grafiche previste su PS5 base.

Confermati i preset Quality e Performance su PS5 base

Rispondendo alle domande degli utenti, IO Interactive ha inoltre confermato che su PS5 base saranno disponibili i due classici preset Quality a 30 fps e Performance a 60 fps. Non è stato specificato, ma è probabile che un'impostazione simile venga adottata anche su Xbox Series X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Restano invece da chiarire i target di risoluzione e la situazione su Series S, dettagli che con ogni probabilità verranno condivisi più avanti, man mano che ci si avvicina al lancio.

Ricordiamo che 007: First Light sarà disponibile dal 27 maggio su console e PC. È in sviluppo anche una versione per Nintendo Switch 2, che IO Interactive ha confermato in arrivo verso la fine dell'estate, così da garantire al team il tempo necessario per realizzare una conversione all'altezza delle aspettative.