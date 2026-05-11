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007: First Light è stato mostrato su PS5 Pro, confermate le modalità grafiche su PS5 base

007: First Light torna a mostrarsi su PS5 Pro con un nuovo gameplay, mentre IO Interactive conferma le modalità grafiche su PS5 base e prepara il lancio del gioco previsto per fine maggio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/05/2026
Il giovane James Bond protagonista di 007 First Light
007 First Light
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IO Interactive è tornata sui social per mostrare un nuovo video gameplay della versione PS5 Pro di 007: First Light e per condividere le prime informazioni sulle modalità grafiche previste su PS5 base.

Nel messaggio pubblicato su X, lo studio conferma che il gioco girerà a 60 fps sulla console più potente di Sony, cogliendo l'occasione per scherzare sul vecchio soprannome "007 FPS", nato dopo alcune sequenze mostrate lo scorso settembre in cui il framerate risultava instabile, sottolineando come allora, i progressi sono stati significativi.

Confermati i preset Quality e Performance su PS5 base

Rispondendo alle domande degli utenti, IO Interactive ha inoltre confermato che su PS5 base saranno disponibili i due classici preset Quality a 30 fps e Performance a 60 fps. Non è stato specificato, ma è probabile che un'impostazione simile venga adottata anche su Xbox Series X.

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Restano invece da chiarire i target di risoluzione e la situazione su Series S, dettagli che con ogni probabilità verranno condivisi più avanti, man mano che ci si avvicina al lancio.

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Ricordiamo che 007: First Light sarà disponibile dal 27 maggio su console e PC. È in sviluppo anche una versione per Nintendo Switch 2, che IO Interactive ha confermato in arrivo verso la fine dell'estate, così da garantire al team il tempo necessario per realizzare una conversione all'altezza delle aspettative.

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