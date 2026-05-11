Subnautica 2 è tra i giochi più attesi del 2026: è nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di persone

Un risultato che non garantisce automaticamente il successo commerciale, del resto tra interesse e acquisto ce ne passa, ma che rappresenta comunque un segnale estremamente positivo. Basti pensare che anche Resident Evil Requiem e Crimson Desert avevano raggiunto traguardi simili prima del lancio e sono poi diventati tra i titoli più venduti dell'anno.

A pochi giorni dal debutto in accesso anticipato, il team di Unknown Worlds ha annunciato che Subnautica 2 è entrato nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di giocatori . Per festeggiare, i giocatori riceveranno gratuitamente la statuina Reaper Leviathan all'interno del gioco.

Subnautica 2 arriva su PC, Xbox e Game Pass questa settimana

Come accennato in apertura, Subnautica 2 presto sarà disponibile in accesso anticipato. Il debutto su Xbox Series X|S e PC (Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store) è fissato alle 17:00 italiane del 14 maggio. Il gioco sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio. Il preacquisto e il preload sono disponibili da oggi.

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Per chi non lo sapesse, Subnautica 2 è il nuovo capitolo della serie survival sottomarina di Unknown Worlds, ambientato su un pianeta oceanico alieno ricco di biomi, ecosistemi imprevedibili e misteri da scoprire. Il gioco espande la formula originale puntando su un mondo più dinamico, una struttura cooperativa e un'evoluzione costante durante lo sviluppo.

Al debutto in accesso anticipato includerà già il multigiocatore, diversi biomi, una varietà di creature e costruzioni e una base narrativa. Con gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione verranno aggiunti contenuti e sistemi sempre più complessi, lasciando spazio all'evoluzione naturale del progetto per i successivi due - tre anni in vista della versione 1.0.