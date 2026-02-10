Sale la febbre da Resident Evil Requiem: il gioco è nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di giocatori

Il dato arriva dall'account X ufficiale della serie, che ha ringraziato i giocatori per il supporto e ricordato che l'uscita è fissata per il 27 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Mancano ormai meno di tre settimane al lancio di Resident Evil Requiem e l'interesse attorno al nuovo capitolo della serie survival horror di Capcom continua a crescere. Lo dimostra il fatto che il gioco è stato inserito nella lista dei desideri di oltre 5 milioni di persone , tra tutte le piattaforme.

I numeri sono cresciuti con le ultime presentazioni

Si tratta anche di un aggiornamento rispetto allo scorso 3 gennaio, quando Capcom aveva comunicato che Requiem aveva raggiunto quota 4 milioni di wishlist. In poco più di un mese, dunque, il gioco ha raccolto un altro milione di utenti interessati.

Un incremento significativo, probabilmente spinto dalle nuove sequenze di gameplay e dalle molte informazioni mostrate durante il Resident Evil Showcase, tra cui il reveal di Leon S. Kennedy come secondo personaggio giocabile, una sorpresa relativa, considerando quanto fosse già nell'aria. Requiem è inoltre tornato sotto i riflettori durante il recente Nintendo Direct dedicato alle terze parti, dove è stato mostrato in azione nella sua versione Nintendo Switch 2.