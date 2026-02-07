Nell'ultimo trailer di Resident Evil Requiem non scorre una goccia di sangue e i fan danno la colpa a Nintendo

Resident Evil Requiem è stato uno dei protagonisti del Nintendo Direct: Partner Showcase andato in onda questa settimana. Per l'occasione Capcom ha mostrato un nuovo gameplay trailer ricco d'azione, ma anche insolitamente "pulito" a uno sguardo più attento.

Leon dovrebbe andare dall'oculista o c'è lo zampino di Nintendo?

Se inizialmente potrebbe sembrare una coincidenza, la situazione diventa evidente, e in certi momenti persino comica, osservando le sequenze in cui compaiono armi da fuoco. In questi frangenti i personaggi non sparano, oppure mancano clamorosamente il bersaglio, anche da distanze ridicole. Emblematico il momento al minuto 1:30 del trailer, quando Leon fallisce in modo imbarazzate un colpo di fucile di precisione. Non proprio ciò che ci si aspetta da un agente temprato da mille apocalissi.

Se non vi basta, poco dopo vediamo Leon imbracciare una motosega, pronto a fare a pezzi qualche non-morto... salvo perdere completamente il senso della profondità e mancare nuovamente il bersaglio. Si rifà solo quando sorprende uno zombie alle spalle con un'accetta, ma la scena viene tagliata un attimo prima dell'impatto.

La stranezza è che molte di queste sequenze erano già state mostrate nel recente Resident Evil Showcase, dove Capcom non aveva avuto alcun problema a mostrare sangue e smembramenti. Da qui l'ipotesi dei fan: sarebbe Nintendo a imporre una sorta di censura nei trailer dei Direct per mantenerli quanto più "family friendly" possibile, nonostante quello di giovedì fosse etichettato come contenuto per un pubblico 18+.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo confermerebbe anche il fatto che Resident Evil Requiem non sarebbe un caso isolato: anche nei trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, così come in quelli di Hitman e The Duskbloods, non si vede alcuna uccisione esplicita. Una tendenza che, a questo punto, sembra tutt'altro che casuale.