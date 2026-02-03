Resident Evil Requiem e Pragmata: Capcom punta forte su Nintendo Switch 2

Abbiamo giocato a Resident Evil Requiem e Pragmata su Nintendo Switch 2 e abbiamo potuto constatare come questi due giochi saranno perfettamente godibili anche sulla nuova console ibrida di Nintendo.

Capcom sembra aver trovato la quadra con Nintendo Switch 2. Resident Evil Requiem e Pragmata sono due produzioni di fascia alta che, pur rinunciando a qualche orpello grafico, riescono a cavarsela egregiamente sulla nuova console Nintendo, puntando su fluidità e solidità dell'esperienza piuttosto che sulla mera spettacolarità tecnica. In altre parole il RE Engine dello sviluppatore giapponese sembra trovarsi a suo agio sulla console ibrida della grande N che d'ora in poi dovrebbe essere in grado di gestire tutte le produzioni maggiori di Capcom senza dover ricorrere al cloud come in passato. Oltre a alla prova di Mario Tennis Fever e al test del Virtual Boy su Switch 2, infatti, presso la sede centrale europea di Nintendo abbiamo potuto giocare a Resident Evil Requiem e Pragmata, senza dubbio due delle produzioni terze parti più attese dei prossimi mesi. Sfortunatamente i contenuti erano identici a quelli già mostrati e analizzati su altre piattaforme, ma sono stati comunque utili per verificare la bontà delle conversioni in arrivo su Switch 2.

Compromessi grafici, ma prestazioni stabili Nel corso della prova è evidente come entrambe le produzioni adottino una filosofia simile: risoluzione dinamica e asset semplificati, soprattutto per quanto riguarda illuminazione e densità degli effetti. Per esempio capelli e vestiti sono "rigidi" e animati in maniera approssimativa, ma se in cambio possiamo ottenere un framerate più costante, lo scambio potrebbe valere la candela. Il risultato, quindi, è un colpo d'occhio meno ricco, ma un'esperienza complessivamente più coerente, senza rallentamenti evidenti o caricamenti invasivi.

Resident Evil Requiem su Switch 2 Resident Evil Requiem, in arrivo il 27 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, mantiene intatte le sue atmosfere horror e la struttura dell'esperienza, con qualche rinuncia sul piano dei dettagli ambientali e delle ombre più complesse. Il gioco resta però reattivo e leggibile anche nelle fasi più concitate, dimostrando un lavoro di ottimizzazione mirato a garantire continuità al gameplay, aspetto centrale per un titolo di questo tipo. La demo aveva come protagonista Grace che, risvegliatasi improvvisamente in un luogo da incubo, ha dovuto farsi strada tra orrori di diversa natura. Nella breve sequenza, giocabile sia in prima persona, sia in terza, la ragazza ha dovuto trovare la via d'uscita da questo scantinato degli orrori, inseguita, come se non bastasse, da un'enorme creatura assetata di sangue. Come sappiamo dalla nostra ultima anteprima del gioco, Resident Evil Requiem unisce le due anime della serie: da una parte abbiamo l'horror viscerale degli ultimi due capitoli quando controlleremo Grace, dall'altra un gioco decisamente più action e spettacolare quando impersoneremo Leon, facendo così felici i milioni di fan di una serie che è sempre stata in grado di evolvere e mutare.

Pragmata: l'azione resta al centro Discorso simile per Pragmata, che su Switch 2 sacrifica parte della pulizia visiva vista su altre piattaforme ma conserva il ritmo dell'azione e la chiarezza delle situazioni di gioco. Le scelte tecniche privilegiano la stabilità e rendono l'esperienza fruibile anche in portabilità, senza snaturare l'impianto originale. Con Pragmata Capcom prova a proporre una sua interpretazione degli sparatutto in terza persona: non più viscerali e dall'alto contenuto di ottani come Vanquish, ma più ragionato e per certi versi toccante, grazie alla presenza di Diana, un androide dalle fattezze di una bambina. La sua presenza, infatti, scatena da una parte un desiderio di protezione da parte del giocatore, dall'altra rende più ragionata l'azione, dato che i nemici, per essere abbattuti, devono essere prima "hackerati". La peculiarità di Pragmata, infatti, è la necessità di eseguire un hacking attraverso un quick time events per poter infliggere danni a nemici che altrimenti sarebbero troppo corazzati. YouTube è in arrivo su Nintendo Switch 2? Sembra manchi ormai poco Come abbiamo detto nella nostra dettagliata prova del gioco, i livelli appaiono lineari, con un'alternanza di combattimenti e semplici puzzle, oltre che legati tra di loro da sequenze animate che progressivamente sveleranno la storia di Diana e di Hugh Williams. Pragmata uscirà il 24 aprile 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Senza entrare nel merito del giudizio finale, Resident Evil Requiem e Pragmata rappresentano due esempi interessanti di come gli AAA possano adattarsi a Nintendo Switch 2, accettando compromessi mirati sul fronte grafico, ma restituendo versioni solide, pensate per essere giocate senza frizioni. Un approccio che potrebbe diventare uno standard per le produzioni di fascia alta destinate alla nuova console Nintendo che da adesso in poi dovrebbe poter contare sul supporto di uno degli editori più caldi del momento come Capcom senza ritardi o limitazioni.